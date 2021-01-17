Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 это компактное и удобное устройство для длительных поездок, походных и дачных условий. Унитаз состоит из двух резервуаров, предназначенных для воды и сбора нечистот. Емкости можно без труда отсоединять друг от друга, их легко мыть и перевозить. Thetford porta potti qube 365 оснащен удобным сидением и системой герметизации, не пропускающей запахи и не позволяющий содержимому вылиться из резервуара.

Преимущества Porta Potti Qube 365:

Чистота;

Удобство;

Мобильность.

Комплектация: