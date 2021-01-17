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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
3.0
2
12 350 ₽
Биотуалеты
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Арт. X16916303
3.0
2
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365

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12 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16916303
3.0
2

Характеристики

Производитель
Thetford
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Тип
биотуалет
Объем верхнего бака, л
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 это компактное и удобное устройство для длительных поездок, походных и дачных условий. Унитаз состоит из двух резервуаров, предназначенных для воды и сбора нечистот. Емкости можно без труда отсоединять друг от друга, их легко мыть и перевозить. Thetford porta potti qube 365 оснащен удобным сидением и системой герметизации, не пропускающей запахи и не позволяющий содержимому вылиться из резервуара.

    Преимущества Porta Potti Qube 365:

    • Чистота;
    • Удобство;
    • Мобильность.

    Комплектация:

    • Крышка;
    • Сидение;
    • Унитаз;
    • Крышка водозаливной горловины;
    • Поршневой насос;
    • Сильфонный насос;
    • Сливной патрубок;
    • Заглушка сливной трубы;
    • Прокладка;
    • Уплотнение выпуска воздуха;
    • Кнопка выпуска воздуха;
    • Рукоятка задвижки;
    • Отсек для хранения жидкостей для туалета;
    • Защелка;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Упаковка.