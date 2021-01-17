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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Арт. X16916303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип
|биотуалет
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Объем верхнего бака, л
|15
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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 это компактное и удобное устройство для длительных поездок, походных и дачных условий. Унитаз состоит из двух резервуаров, предназначенных для воды и сбора нечистот. Емкости можно без труда отсоединять друг от друга, их легко мыть и перевозить. Thetford porta potti qube 365 оснащен удобным сидением и системой герметизации, не пропускающей запахи и не позволяющий содержимому вылиться из резервуара.
Преимущества Porta Potti Qube 365:
- Чистота;
- Удобство;
- Мобильность.
Комплектация:
- Крышка;
- Сидение;
- Унитаз;
- Крышка водозаливной горловины;
- Поршневой насос;
- Сильфонный насос;
- Сливной патрубок;
- Заглушка сливной трубы;
- Прокладка;
- Уплотнение выпуска воздуха;
- Кнопка выпуска воздуха;
- Рукоятка задвижки;
- Отсек для хранения жидкостей для туалета;
- Защелка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.