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Биотуалет Thetford Porta Potti 145
5.0
2
Найти аналог
Биотуалеты
    Биотуалет Thetford Porta Potti 145
    Арт. X16916310
    5.0
    2
    Биотуалет Thetford Porta Potti 145
    Биотуалет Thetford Porta Potti 145
    Биотуалет Thetford Porta Potti 145
      Биотуалет Thetford Porta Potti 145
      Биотуалет Thetford Porta Potti 145
      Биотуалет Thetford Porta Potti 145

      Биотуалет Thetford Porta Potti 145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16916310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thetford
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип
      		биотуалет
      Объем верхнего бака, л
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Биотуалет Porta Potti 145 — это максимально компактный унитаз, который можно использовать в небольших помещениях вроде уличных кабин, или транспортного трейлера или в других условиях, где отсутствует канализационная система. Устройство Porta Potti 145 достаточно простое и эргономичное: емкость для хранения запаса чистой воды, и сосуд для сбора нечистот. Обе детали легко открепляются, поэтому с уборкой и чисткой не возникнет проблем. Также у биотуалета имеется комфортное сидение и герметичная крышка, препятствующая распространению неприятных запахов.

        Преимущества биотуалета Porta Potti 145:

        • Герметичность;
        • Удобство;
        • Чистота;
        • Компактность.

        Комплектация:

        • Сливной бак с фиксатором;
        • Сточный резервуар;
        • Крышка со встроенным замком;
        • Ручка сливного бака;
        • Сидение;
        • Ручной сильфонный насос;
        • Патрубок;
        • Инструкция по применению;
        • Упаковка.