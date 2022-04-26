Биотуалет Thetford Porta Potti 145

Биотуалет Porta Potti 145 — это максимально компактный унитаз, который можно использовать в небольших помещениях вроде уличных кабин, или транспортного трейлера или в других условиях, где отсутствует канализационная система. Устройство Porta Potti 145 достаточно простое и эргономичное: емкость для хранения запаса чистой воды, и сосуд для сбора нечистот. Обе детали легко открепляются, поэтому с уборкой и чисткой не возникнет проблем. Также у биотуалета имеется комфортное сидение и герметичная крышка, препятствующая распространению неприятных запахов.

Преимущества биотуалета Porta Potti 145:

Герметичность;

Удобство;

Чистота;

Компактность.

Комплектация: