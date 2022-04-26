Биотуалет Thetford Porta Potti 145
Арт. X16916310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип
|биотуалет
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Объем верхнего бака, л
|15
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Биотуалет Porta Potti 145 — это максимально компактный унитаз, который можно использовать в небольших помещениях вроде уличных кабин, или транспортного трейлера или в других условиях, где отсутствует канализационная система. Устройство Porta Potti 145 достаточно простое и эргономичное: емкость для хранения запаса чистой воды, и сосуд для сбора нечистот. Обе детали легко открепляются, поэтому с уборкой и чисткой не возникнет проблем. Также у биотуалета имеется комфортное сидение и герметичная крышка, препятствующая распространению неприятных запахов.
Преимущества биотуалета Porta Potti 145:
- Герметичность;
- Удобство;
- Чистота;
- Компактность.
Комплектация:
- Сливной бак с фиксатором;
- Сточный резервуар;
- Крышка со встроенным замком;
- Ручка сливного бака;
- Сидение;
- Ручной сильфонный насос;
- Патрубок;
- Инструкция по применению;
- Упаковка.