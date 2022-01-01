Биотуалеты и септики
32 товара
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- 9 950 ₽15 лОбъем бака, л: 15Нагрузка на биотуалет, кг: 100Высота, мм: 408Система смыва: сильфоннаяВес нетто, кг: 4
- Персональная скидка
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- 9 570 ₽15 лОбъем бака, л: 15Нагрузка на биотуалет, кг: 250Высота, мм: 408Система смыва: сильфоннаяВес нетто, кг: 4
- Персональная скидка
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- 1 760 ₽2 050 ₽1.5 лТип: жидкость для биотуалетаОбъем, л: 1.5Назначение: для нижнего бочка биотуалета
- -290 ₽
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- 1 500 ₽1 880 ₽1.5 лТип: жидкость для биотуалетаОбъем, л: 1.5Назначение: для верхнего бочка биотуалета
- -380 ₽
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- 12 350 ₽15 лОбъем бака, л: 15Нагрузка на биотуалет, кг: 250Высота, мм: 408Система смыва: поршневаяВес нетто, кг: 4
- Персональная скидка
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- 1 880 ₽2 350 ₽2 лТип: жидкость для биотуалетаОбъем, л: 2Назначение: для нижнего бочка биотуалета
- -470 ₽
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- 8 100 ₽12 лОбъем бака, л: 12Высота, мм: 320Система смыва: сильфоннаяВес нетто, кг: 4.5
- Персональная скидка
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- 6 417 ₽8 330 ₽12 лОбъем бака, л: 12Высота, мм: 365Система смыва: сильфоннаяВес нетто, кг: 5.5
- -1 913 ₽
- Персональная скидка
- 110 ₽Тип: таблеткаНазначение: для выгребных ям и туалетов
- 300 ₽0.5 лТип: жидкость для биотуалетаОбъем, л: 0.5Назначение: для выгребных ям и туалетов
- 245 ₽0.5 лТип: жидкость для биотуалетаОбъем, л: 0.5Назначение: для выгребных ям и туалетов
- Нет в наличии15 лОбъем бака, л: 15Нагрузка на биотуалет, кг: 120Высота, мм: 324Система смыва: сильфоннаяВес нетто, кг: 4
- Нет в наличии
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- Нет в наличииТип: порошок для биотуалетаНазначение: для нижнего бочка биотуалета
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биотуалеты и септики в городе Ярославль по цене от 110 до 85900 рублей. В наличии более 32 наименований. Биотуалеты и септики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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