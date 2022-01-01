Средства против насекомых
11 товаров
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- 90 ₽10 шт.Тип: спиралиКоличество, шт: 10Вес, кг: 0.12
- 140 ₽1 шт., 30 млТип: жидкость от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30Вес, кг: 0.02
- 190 ₽1 шт., 150 млТип: аэрозольКоличество, шт: 1Объем, мл: 150Вес, кг: 0.15
- 260 ₽1 шт., 30 млТип: жидкость от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30Вес, кг: 0.25
- 790 ₽1 шт.Тип: отпугиватель грызуновНазначение: от грызуновКоличество, шт: 1Вес, кг: 0.2
- 144 ₽1 шт., 150 млТип: аэрозольКоличество, шт: 1Объем, мл: 150Вес, кг: 0.13
- 180 ₽1 шт., 100 млТип: аэрозольНазначение: от комаров, от клещей, от мошек, от мокрецов, от слепней, от москитов, от блохКоличество, шт: 1Объем, мл: 100Вес, кг: 0.11
- 130 ₽1 шт., 30 млТип: жидкость от комаровНазначение: от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30
- 260 ₽1 шт., 30 млТип: электрофумигаторНазначение: от комаровКоличество, шт: 1Объем, мл: 30Вес, кг: 0.12
- Нет в наличии1 шт., 150 млТип: аэрозольКоличество, шт: 1Объем, мл: 150Вес, кг: 0.15
- Нет в наличии10 шт.Тип: пластины от комаровКоличество, шт: 10Вес, кг: 0.01
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить средства против насекомых в городе Ярославль по цене от 36 до 790 рублей. В наличии более 11 наименований. Средства против насекомых можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.