Лейки
Найдено: 8 товаров
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- 505 ₽12 л, 500x180x350, 0.5 кгОбъем, л: 12Материал: пластикВес, кг: 0.5
- 240 ₽5 л, 0.44 кгОбъем, л: 5Материал: пластикВес, кг: 0.44
- 350 ₽5 л, 380x135x280, 0.308 кгОбъем, л: 5Материал: пластикВес, кг: 0.308
- 490 ₽10 л, 450x170x350, 0.51 кгОбъем, л: 10Материал: пластикВес, кг: 0.51
- Нет в наличии10 л, 0.58 кгОбъем, л: 10Материал: пластикВес, кг: 0.58
- Нет в наличии10 лОбъем, л: 10Материал: металл
- Нет в наличии10 лОбъем, л: 10Материал: металл
- Нет в наличии8 л, 0.46 кгОбъем, л: 8Материал: пластикВес, кг: 0.46
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лейки в городе Ярославль по цене от 211 до 880 рублей. В наличии более 8 наименований. Лейки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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