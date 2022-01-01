В этой категории представлены модели полипропиленовых метел. Такие метлы лучше работают вне помещений, поэтому их используют для подметания асфальта и тротуаров в парках, дворах и скверах, для дачных дорожек или складских бетонных полов. Метелки не оставляют ворса и щетинок, поэтому хороши для сбора пыли и листвы.

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