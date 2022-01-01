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Садовый инвентарь

Метлы и швабры

Найдено: 8 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить метлы и швабры в городе Ярославль по цене от 111 до 790 рублей. В наличии более 8 наименований. Метлы и швабры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Деревянный черенок для полипропиленовой метлы
130 ₽
Деревянный черенок для полипропиленовой метлы
Веерная метла полипропиленовая круглая для улицы
195 ₽
Веерная метла полипропиленовая круглая для улицы
Придомовой грубый веник СОРГО прошивной для подметания
140 ₽
Придомовой грубый веник СОРГО прошивной для подметания
Метла полипропиленовая плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
200 ₽
Метла полипропиленовая плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
Плоская полипропиленовая метла, распушеная щетина
160 ₽
Плоская полипропиленовая метла, распушеная щетина
Метла плоская полипропиленовая (пластиковая), широкая
111 ₽
Метла плоская полипропиленовая (пластиковая), широкая