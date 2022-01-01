Садовые сучкорезы
Найдено: 23 товара
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- 4 410 ₽520 ммМаксимальный диаметр реза: 42 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 1.1
- Персональная скидка
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- 2 580 ₽750 ммМаксимальный диаметр реза: 45 ммМатериал ручки: обрезиненный пластикВес, кг: 1.63
- 5 930 ₽7 610 ₽690 ммМаксимальный диаметр реза: 50 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 1.046
- -1 680 ₽
- Персональная скидка
- 1 680 ₽700 ммМаксимальный диаметр реза: 40 ммМатериал ручки: пластик
- 4 560 ₽450 ммМаксимальный диаметр реза: 38 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 0.5
- Персональная скидка
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- 1 500 ₽780 ммМаксимальный диаметр реза: 30 ммМатериал ручки: резинаВес, кг: 1.31
- 7 490 ₽800 ммМаксимальный диаметр реза: 40 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 1.3
- 5 990 ₽750 ммМаксимальный диаметр реза: 35 ммМатериал ручки: алюминийВес, кг: 1
- Нет в наличии680 ммМаксимальный диаметр реза: 42 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 1.1
- Нет в наличии4100 ммМаксимальный диаметр реза: 32 ммМатериал ручки: пластикВес, кг: 2.2
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые сучкорезы в городе Ярославль по цене от 859 до 12140 рублей. В наличии более 23 наименований. Садовые сучкорезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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