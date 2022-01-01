Сучкорез — полезный инструмент для ухода за растениями возле дома, на даче, в парке или саду. Обладает длинными рукоятками и изогнутой режущей кромкой. Подойдет для небольших по объему работ: срезания сухих веток деревьев, подравнивания топиариев и кустарников. Представленные модели доступны к заказу с доставкой.

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