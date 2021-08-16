Садовый секатор – это ручной инструмент для ухода за растениями. Предназначен для подрезания стеблей и веток. Правильный подбор обеспечивает, что срез осуществится максимально легко и не травмирует дерево или кустарник. В статье мы расскажем, в чем разница между контактным и плоскостным секаторами, для каких работ больше подходит каждая разновидность.

Виды секаторов и их назначение

Секатор в сфере садоводства считается одним из основных инструментов. Грамотное его использование гарантирует здоровье и долговечность растения, ровное развитие кроны, а также внешний вид, радующий хозяина и домочадцев. Первым шагом на пути к правильному уходу за участком является выбор разновидности ручного инструмента. Важно понять, в чем разница между секаторами, а также сопоставить назначение каждого вида со сферой эксплуатации.

Наиболее пристально рассмотрим контактный и плоскостной секаторы, ведь именно им и посвящена статья. Другие разновидности упомянем вкратце, чтобы у вас сложилось более полное впечатление о разнообразии представленного на рынке инструмента.

Плоскостные модели характерны преимущественно компактностью. Это обусловлено назначением садового инструмента: секатор плоскостной предназначен для работы с тонкими стеблями. Данная разновидность идеально подходит для бережного сбора растений с цветочных клумб. Цветам не причиняется какого-либо ущерба. Характерная особенность вида заключается в рабочем основании: в отличие от контактных, каждая половинка «ножниц» имеет режущий элемент. Это позволяет осуществлять более плавный и аккуратный рез, работая с тонкими стеблями. Данная разновидность – это секаторы для нежных, живых стеблей. Их диаметр едва ли превышает 2 сантиметра.



модели характерны преимущественно компактностью. Это обусловлено назначением садового инструмента: секатор плоскостной предназначен для работы с тонкими стеблями. Данная разновидность идеально подходит для бережного сбора растений с цветочных клумб. Цветам не причиняется какого-либо ущерба. Характерная особенность вида заключается в рабочем основании: в отличие от контактных, каждая половинка «ножниц» имеет режущий элемент. Это позволяет осуществлять более плавный и аккуратный рез, работая с тонкими стеблями. Данная разновидность – это секаторы для нежных, живых стеблей. Их диаметр едва ли превышает 2 сантиметра. Контактные инструменты ориентированы на работу с ветвями: в том числе, сухими. Особенность подобных моделей заключается в том, что нижнее режущее основание заменено упором. Когда вы выполняете резку, он поддерживает ветку, что обеспечивает распределение нагрузки. За счет такого принципа работы эффективность расщепления древесины оказывается значительно выше.





инструменты ориентированы на работу с ветвями: в том числе, сухими. Особенность подобных моделей заключается в том, что нижнее режущее основание заменено упором. Когда вы выполняете резку, он поддерживает ветку, что обеспечивает распределение нагрузки. За счет такого принципа работы эффективность расщепления древесины оказывается значительно выше. Кусторезы имеют два режущих основания; наиболее удобны при работе с большими кустарниками. Удобство их обслуживания обеспечивается длинными рукоятками и лезвиями.





имеют два режущих основания; наиболее удобны при работе с большими кустарниками. Удобство их обслуживания обеспечивается длинными рукоятками и лезвиями. Сучкорезы – это аналоги контактных секаторов, предназначенные для эксплуатации с ветвями деревьев. Также обладают лезвием и упором, но отличаются продолговатыми ручками, которые позволяют достать до высоких стеблей.





– это аналоги контактных секаторов, предназначенные для эксплуатации с ветвями деревьев. Также обладают лезвием и упором, но отличаются продолговатыми ручками, которые позволяют достать до высоких стеблей. Прививочные – разновидность, имеющая специфическую сферу эксплуатации. Такие модели нужны, чтобы создавать рез на ветви, разделяющий ее на подвой и привой. Это нужно для обеспечения приживаемости при размножении растений.





Типы секаторов

Прежде, чем рассмотреть отличия между секатором контактным или плоскостным, углубимся в особенности каждой из этих разновидностей. Мы обозначим сферу эксплуатации, особенности использования, а также подберем несколько удачных моделей, представленных на нашем сайте.

Плоскостные

Секатор плоскостной имеет изогнутую форму, за счет которой садовым инструментом ощутимо комфортнее орудовать в труднодоступных местах. Также это обеспечивается компактными размерами: данный вид не ориентирован на стебли, расположенные на возвышенностях.

Разновидность предназначена для работы с живыми стеблями. К таковым относятся в первую очередь цветы. Важно отметить, что при срезании верхнее лезвие должно уходить в сторону живой части растения. Таким образом вы сможете максимально замедлить увядание цветка.

Хороший секатор удобен в удержании. Это обеспечивается эргономичной формой рукоятки: как правило, она оснащена прорезиненной или пластиковой накладкой. За счет данной особенности садовым инструментом удобно пользоваться на протяжении нескольких часов – после окончания продолжительной рабочей сессии кисть руки не болит. Длина рукояток варьируется от модели к модели, так что для вас не составит проблем подобрать размер под себя. Минимальное значение – 18 сантиметров.





В продаже можно встретить плоскостные секаторы под разнообразный бюджет. Из недорогих можно выделить модель от российской торговой марки ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0235. Общая длина корпуса инструмента составляет 20 сантиметров. Это универсальный размер, часто встречающийся среди большинства моделей. Сильные стороны модели: качественная заводская заточка и высокая прочность конструкции. Покупатели отмечают удобство обрезиненных рукояток и возможность резать даже сухие ветви (слишком часто делать это не рекомендуется).





В отличие от предыдущей модели, ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ FINLAND 1431 имеет изогнутую форму, стандартную для плоскостных секаторов. Инструмент рассчитан на разрезание стеблей толщиной 1.6—2.6 см. Для безопасной переноски оснащен фиксатором, не дающим лезвиям двигаться непроизвольно. Необычным, но полезным преимуществом однозначно можно назвать наличие двух режимов открытия. Благодаря им инструментом комфортно работать как с миниатюрными, так и более широкими стеблями.





FISKARS SOLID P331 1057163 относится к полупрофессиональным плоскостным садовым секаторам. Режущие основания инструмента выполнены из закаленной стали. Она славится тем, что долго сохраняет заточку. Дополнительно упрощает обслуживание прибора антифрикционное покрытие. Благодаря ему на режущем основании не образуется коррозия, а срез остается чистым и ровным. Как и лезвия, рукоятки выполнены из стали. Для обеспечения комфортного хвата на них присутствуют мягкие накладки.





Контактные

Секатор контактный внешне трудно отличить от плоскостного. На первый взгляд, разница не столь ощутима: форма инструмента схожая, рабочее основание практически неотличимо. Ключевое отличие: контактный секатор обладает контрлезвием, смещенным относительно верхнего лезвия. На контрлезвии имеется канавка, растянутая на всю длину. Другое название этого нижнего рабочего элемента – наковаленка.

Хороший секатор контактного типа незаменим в срезании плотных сухих веток. Осуществляется это следующим образом: стебель упирается на наковаленку, и на него сверху оказывает давление лезвие. За счет равномерного распределения рабочей нагрузки садовому инструменту удается справляться даже с самыми плотными ветвями. Усилие садовода используется максимально эффективно, так что с эксплуатацией такого секатора совладают в том числе и физически неподготовленные садоводы.





Если же вам важна возможность работать с наиболее плотными стеблями, обратите внимание на модели с храповым механизмом. Когда усилий для разрезания веток недостаточно, действие можно выполнить в несколько подходов, и это не нанесет вреда дереву или кустарнику. Храповой механизм характерен высокой надежностью, так что оснащенный им инструмент прослужит долго.

Несмотря на демократичную цену, в секаторе ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ 0233 есть особенности, по-хорошему удивляют. К ним относится титановое лезвие, характерное высоким показателем прочности. Также модель оснащена храповым механизмом, который позволит совладать с самыми прочными стеблями. А за удобство хвата отвечает нескользящая накладка на ручке. Заявленная режущая способность достигает 3 см.





Полупрофессиональный садовый секатор GARDENA A/M 08903-20.000.00 подойдет для обрезки плотных сухих сучьев. Прибор удобно очищать благодаря тефлоновому покрытию, препятствующему прилипанию органического мусора. Дополнительно износ предотвращается за счет того, что пружина находится внутри корпуса: она не испачкается и не выпадет в процессе эксплуатации. Переносить инструмент легко и безопасно – есть блокировка режущих оснований.





Финская компания Fiskars выпускает профессиональный инструмент для ухода за садом. Внимания заслуживает контактная модель FISKARS PLUS POWERLEVER P741 1057171. Рычажный механизм позволяет одним движением с легкостью отсекать даже плотные стебли. За счет запатентованной технологии PowerLever при резе ручки движутся параллельно. Это повышает эффективность срезания твердых ветвей. Лезвия выполнены из закаленной стали с антифрикционным покрытием.





В чем же отличия плоскостного и контактного секатора?

Мы в подробностях рассмотрели особенности каждой из основных разновидностей садового ручного инструмента. Главное, чем отличается плоскостной секатор от контактного – это рабочее основание. В плоскостных оно представлено двумя острыми лезвиями, в контактных – лезвием и упором. Эти отличия влияют на сферу эксплуатации инструмента: наличие двух ножей позволяет быстро и безопасно срезать тонкие стебли, когда наковаленка обеспечивает эффективное расщепление сухих древесных ветвей.

Нельзя однозначно сказать, что лучше подойдет для ухода за садом – секатор плоскостной или контактный. Зависит от того, с какими видами растительности вам приходится (или только предстоит) работать. Предпочитаете выращивать цветы на клумбе? Плоскостной инструмент станет оптимальным выбором. Считаете, что лучше выращивать на участке деревья и кустарники? Контактные модели обеспечат правильный уход за ними.





Если у вас крупный сад, в котором имеются и цветы, и древесные насаждения, наиболее удачным выбором станет приобретение инструментов обеих разновидностей. Может показаться, что это расточительно, однако так вы одновременно сохраните здоровье растений и продлите срок эксплуатации секаторов, используя их исключительно по прямому назначению. У профессиональных садоводов есть инструмент не только под каждый вид растительности, но и под различный диаметр стебля.

Какой купить секатор для сада

В статье мы рассмотрели различия между контактными и плоскостными моделями садовых секаторов: в частности, коснулись особенностей их конструкции, сферы эксплуатации. Надеемся, после прочтения вы сможете определить, какой секатор лучше – плоскостной или контактный, исходя из индивидуальных потребностей.

Независимо от того, выбираете вы секатор садовый контактный или плоскостной, нельзя забывать о технических характеристиках конкретной модели: материала лезвия, формы рукоятки, длине рабочего основания. Даже если садовый инструмент подходит типу работ, некачественное исполнение приведет к быстрой поломке. В интернет-магазине «Бигам» представлены модели от проверенных производителей, зарекомендовавших себя на рынке. Вы можете найти садовые инструменты под любой бюджет: доступны решения для садоводов-любителей и профессионалов. Опытные консультанты всегда рады помочь с выбором секатора.