Виды секаторов

Чтобы обеспечить стабильный рост дерева или кустарника, подавать в достаточных пропорциях солнечный свет, придать кроне аккуратный вид, используются секаторы. Это садовый инвентарь, внешне напоминающий ножницы. Оснащен одним или двумя ножами. Особенность инструмента в том, что он помогает подрезать растения точечно и без вреда. Мы расскажем, как выбрать садовый инструмент, какие встречаются в продаже, а также приведем рейтинг 15 лучших секаторов для сада.

Прежде, чем перейти к рейтингу садовых секаторов, разберем, какие выделяются типы этих инструментов, какой лучше подходит для определенных задач. Модели отличаются конструктивно, что сказывается на их эксплуатационных особенностях.

Контактные

Инструмент с одним лезвием. Вместо второго оснащен упором. Разновидность применяется, чтобы удалять с растения сухие ветви. Стоит учитывать, что неправильное срезание расщепит стебель. Чтобы не нанести вред кустарнику, режущая часть должна быть расположена по направлению к корню.





Плоскостные

Это лучшие секаторы для безопасного подрезания тонких растений в саду. Они предназначены для деликатного сбора цветов, без нанесения вреда растениям. За счет наличия двух режущих оснований удерживать инструмент можно различными хватами, в зависимости от потребностей.





Кусторезы

Кустарниковый секатор, также известный как кусторез (не путать с электрическими, в статье тема аккумуляторных и сетевых моделей не раскрывается) ориентирован на работу с крупными кустами. За счет длины рукояток и лезвия получить доступ вглубь очень просто, при этом нет шанса порезаться или зацепить одежду. Также кусторезы используются, чтобы укорачивать макушку насаждения.





Сучкорез

Является аналогом кустореза и выделяется за счет длинных рукояток. В некоторых моделях есть возможность изменять их размер. В отличие от кустарникового секатора, имеет другую форму режущих элементов: ножи изогнутые, а не прямые и вытянутые. Сучкорезы применяются для подрезания ветвей, находящихся на ощутимой высоте. За счет размера рукоятки добраться до них значительно проще.





Прививочные модели

Используются такие секаторы для размножения растений путем прививки. Инструмент имеет необычную форму рабочего основания: за счет нее разрез получает специфичный внешний вид. Это нужно, чтобы повысить приживаемость: соединять привой и подвой после такого реза удобнее.





Также прививочные секаторы оснащены лезвиями как у аналогов. Их можно использовать для стандартного обрезания веток.

Критерии выбора

Рассмотрим, на какие технические характеристики стоит обратить внимание при выборе секатора.

Механизм

Основной параметр, который в первую очередь стоит учитывать при выборе садовых ножниц. Не стоит путать рабочий механизм с разновидностью инструмента: контактные и плоскостные модели могут обладать разными типами приводов.

Храповый механизм . Секатор с храповым механизмом характерен высоким показателем надежности, а потому применяется со стеблями и ветвями большой толщины. Преимущество привода: возможность обрезки в несколько подходов. Это помогает сэкономить силы, когда отсечь ветку одним движением не получается.

. Секатор с храповым механизмом характерен высоким показателем надежности, а потому применяется со стеблями и ветвями большой толщины. Преимущество привода: возможность обрезки в несколько подходов. Это помогает сэкономить силы, когда отсечь ветку одним движением не получается. Силовой механизм . Как и храповый, используется зачастую для обслуживания плотных стеблей. В отличие от него, обрезка выполняется не за определенное количество этапов, а одним движением. Минус садовых ножниц с силовым механизмом – цена такого инструмента.

. Как и храповый, используется зачастую для обслуживания плотных стеблей. В отличие от него, обрезка выполняется не за определенное количество этапов, а одним движением. Минус садовых ножниц с силовым механизмом – цена такого инструмента. Рычажный привод . Одинаково эффективно справляется с отростками большого и малого диаметра. Преимущество заключается в простоте работы таким прибором: за счет особенностей его конструкции усилие распределяется равномерно на все пальцы.

. Одинаково эффективно справляется с отростками большого и малого диаметра. Преимущество заключается в простоте работы таким прибором: за счет особенностей его конструкции усилие распределяется равномерно на все пальцы. Традиционный механизм. Не подходит для срезания плотных веток с деревьев и кустарников. Дешев, за счет чего его покупают дачники-любителя.

Пружины

Ленточные характерны высокой прочностью и долговечностью. Причина этого заключается в том, что они выполнены из стали. Использование ленточной пружины, особенно в совокупности с силовым или храповым механизмом, позволит с минимальным количеством затраченных усилий обрезать толстые ветви.

характерны высокой прочностью и долговечностью. Причина этого заключается в том, что они выполнены из стали. Использование ленточной пружины, особенно в совокупности с силовым или храповым механизмом, позволит с минимальным количеством затраченных усилий обрезать толстые ветви. Спиральные не рекомендуется применять для реализации сложных задач. Они сделаны из проволоки, которая имеет малую надежность. Модели со спиральными пружинами используются преимущественно в бытовой среде.





Лезвия

Обратим внимание на два параметра, относящихся к лезвиям: это толщина, длина и форма.

Толщина должна стремиться к определенной «золотой середине»: чрезмерно тонкое не выдержит сильного давления и поломается, слишком толстым резать окажется значительно сложнее.

должна стремиться к определенной «золотой середине»: чрезмерно тонкое не выдержит сильного давления и поломается, слишком толстым резать окажется значительно сложнее. Форма . Лучший секатор с храповым или силовым механизмом будет обладать серповидным нижним ножом. Преимущество его в том, что оно одинаково хорошо подходит стеблям различного диаметра.

. Лучший секатор с храповым или силовым механизмом будет обладать серповидным нижним ножом. Преимущество его в том, что оно одинаково хорошо подходит стеблям различного диаметра. Длина. Выбирайте, исходя из типа растительности, с которой планируете использовать секатор. С молодыми кустарниками или на клумбах проще всего работать инструментом с компактными лезвиями – от 10 до 17 миллиметров. Чтобы качественно срезать ветви древесных насаждений, потребуется устройство подлиннее: как правило, рассчитанное на 2 или 3 сантиметра.





Начинающие садоводы считают, что нет веских причин подбирать нож инструмента под разновидность растительности. Это заблуждение, ведь неправильно подобранный секатор не только повредится после обрезки, но и ранит растение.

Рукоятки

Выбор формы и материала сделает комфортной продолжительную работу: ладонь не будет излишне напрягаться. Также учет отдельных особенностей влияет на долговечность инструмента. Рассмотрим несколько аспектов, достойных внимания при выборе ручки садовых ножниц:

Материал . Лучший выбор – это ПВХ. Этот вид пластика не портится в чрезмерно жаркую и холодную погоду, не страдает от влажности и сухости. ПВХ спокойно реагирует на специфическую жидкую среду, не повредится от воздействия соков растений, которые выделяются при разрезании.

. Лучший выбор – это ПВХ. Этот вид пластика не портится в чрезмерно жаркую и холодную погоду, не страдает от влажности и сухости. ПВХ спокойно реагирует на специфическую жидкую среду, не повредится от воздействия соков растений, которые выделяются при разрезании. Противоскользящее покрытие . За счет него вы с меньшей вероятностью выроните садовые ножницы из рук, а лезвие не соскочит, разрезав не тот стебель.

. За счет него вы с меньшей вероятностью выроните садовые ножницы из рук, а лезвие не соскочит, разрезав не тот стебель. Накладки с амортизацией . Обеспечивают удобное удержание инструмента в руке, облегчая продолжительную работу. Амортизирующие накладки частично снимают напряжение с ладоней садовода.

. Обеспечивают удобное удержание инструмента в руке, облегчая продолжительную работу. Амортизирующие накладки частично снимают напряжение с ладоней садовода. Форма рукоятки . Форм-фактор в виде ножниц является стандартным и применяется в большинстве плоскостных и храповых моделей, а также кусторезов и сучкорезов. Есть садовые ножницы со скобой на одной из рукояток. На ней есть паз для указательного пальца. Такая конструктивная особенность дает больше нагрузки на инструмент, поэтому поможет справиться с толстыми ветвями. За счет самой скобы вы не поцарапаете руку зарослями. Также ее можно цеплять за карабин, что важно, если вы переносите несколько инструментов одновременно.

. Форм-фактор в виде ножниц является стандартным и применяется в большинстве плоскостных и храповых моделей, а также кусторезов и сучкорезов. Есть садовые ножницы со скобой на одной из рукояток. На ней есть паз для указательного пальца. Такая конструктивная особенность дает больше нагрузки на инструмент, поэтому поможет справиться с толстыми ветвями. За счет самой скобы вы не поцарапаете руку зарослями. Также ее можно цеплять за карабин, что важно, если вы переносите несколько инструментов одновременно. Фиксатор. Когда вы храните или переносите инструмент, есть вероятность, что при неудачном движении он сомкнется, повредив рабочий инвентарь. Фиксатор поможет этого избежать: он заблокирует секатор в закрытом положении.

Для каких работ используются?

Ввиду специфики конструкции типов садовых ножниц можно заметить, что каждый инструмент особенно хорошо справляется с той или иной разновидностью растительности. Разница в расположении цветов, плотности и ширине стеблей. Мы рассмотрим несколько распространенных типов зеленных насаждений и ответим на вопрос, какой секатор лучше подойдет для обрезки кустарников, деревьев, цветов и прочей растительности.

Цветы

При выборе садового инструмента важно учитывать, что цветы характерны тонким и мягким стеблем. Срок жизни таких растений составляет, как правило, не больше года. Нет смысла заострять внимание на силовых секаторах: их производительность окажется невостребованной. Для ухода за цветами порекомендуем обратить внимание на плоскостные модели.





Розы

В этом пункте рассматривается работа со стеблями и молодыми побегами. Они отличаются по структуре, поэтому эксперты рекомендуют обзаводиться двумя секаторами сразу. Побеги нельзя назвать плотными, поэтому для них советуем выбрать плоскостные модели.

Секатор для обрезки стеблей должен иметь храповый или силовой механизм. Это необходимо, чтобы повысить эффективность при работе с плотными и засохшими растениями. Для избегания шипов роз используются держатели – специальные телескопические рукоятки для секаторов. С ними вы сможете обрабатывать кустарники и не пораниться.





Виноград

Если вам требуется инструмент для ухода за возрастным кустарником, лучшим выбором будет приобрести сразу 3 садовых инструмента:

Плоскостной секатор потребуется, чтобы подрезать побеги. Особенно это актуально в летние месяцы. Плоскостной сучкорез будет полезен для удаления плотных стеблей, которыми характерны зрелые виноградные кусты. Контактный пригодится для обслуживания в периоды межсезонья, к которым относятся весна и осень. Он справится с замерзшими стеблями.





Кусты

Для обслуживания кустарников мы рассмотрим три вида садовых ножниц, в зависимости от свойств растения:

Кусторез – это лучший секатор для обрезки декоративных видов растений. Его удобно использовать для придания насаждению формы. Плоскостной применяется, чтобы обслуживать ягодные кустарники. Также будет полезен при подрезании активно развивающихся растений. Контактный станет удачным решением для удаления плотных, сухих ветвей. Используется с возрастными зеленными насаждениями.





Деревья

Чтобы работать с труднодоступными ветками, находящимися на большой высоте, воспользуйтесь сучкорезом или аналогом с длинными (в идеале – телескопическими) рукоятками. Для срезания частей, относящихся к кроне, выбирайте приборы, рассчитанные на твердые стебли: к таким можно отнести модели с силовым механизмом.





Не всего садовые ножницы подходят для обрезки деревьев. Если ветвь засохла и имеет слишком высокую плотность, рекомендуем применить бензопилу, высоторез или другой подобный инструмент.

Как выбрать качественный?

Прежде, чем открыть рейтинг лучших садовых секаторов, мы приведем несколько общих правил. Следуя им, вы подберете устройство, подходящее под соотношение цены и качества, соответствующее нуждам.

Решите, для чего нужен. Каждый тип секатора предназначен для определенной цели: контактные используются для срезания засохших стеблей, плоскостные – для бережного ухода с минимальной вероятностью повреждения. Размер ножа также имеет значение: большим секатором неудобно срезать цветы на клумбе, маленький не справится с ветками дерева. Учитывайте условия эксплуатации: для постоянного использования в бытовой и профессиональной среде выбирайте модели подороже, ведь они сэкономят вам силы, время и деньги. Обратите внимание на производителя. В первую очередь смотрите на бренды, выпускающие множество моделей, а также представленные в большинстве магазинов и собирающие в основном положительные отзывы. Это скажет о том, что марка проверенная, зарекомендовавшая себя, ей доверяют покупатели. Рекомендуем присмотреться к следующим производителям садового инвентаря: Fiskars, Gardena, Центроинструмент. Подержите секатор в руке. Он должен удобно лежать в ладони, ведь вам предстоят десятки часов «совместной» работы. Форма и размер должны быть такими, чтобы секатор держался «как влитой». Материал советуем выбирать комфортный на ощупь: например, с амортизирующей накладкой. Осмотрите инструмент перед покупкой. Особенно внимания заслуживают лезвия садовых ножниц: рекомендуем отдавать предпочтение стальным, обработанным тефлоном. Такие качественно режут, затачиваются и защищены от повреждения агрессивными жидкостями. Убедитесь, что садовые ножницы удастся обслуживать. Это исходит из двух параметров: возможности снять ножи для заточки и замены, а также наличия в продаже сменных деталей, необходимых для ремонта. Если оба условия соблюдены, прибор прослужит вам значительно дольше без нужды в замене. Фиксатор поможет избежать травм. Вы не хотите пораниться или повредить инвентарь по неосторожности, поэтому озаботьтесь техникой безопасности. Узнайте, предоставляется ли гарантия. Когда производитель уверен в своей продукции, это говорит о качестве и надежности. Также вы защищены в случае брака.

Рейтинг лучших секаторов

Решив насчет разновидностей, критериев подбора, специфики эксплуатации секаторов, перейдем к ответу на вопрос, какой лучше. Рейтинг разбит на несколько категорий, в которые вошли:

Контактные.

Плоскостные.

С храповым механизмом.

С силовым механизмом.

Лучшие секаторы с храповым механизмом

Составляя топ, мы опирались на отзывы пользователей маркетплейсов и популярность в интернет-магазине «Бигам».

Храповый механизм поможет сэкономить силы при отделении плотных веток, ведь за счет него срезать стебли можно в несколько заходов. В рейтинг лучших, как считают наши эксперты, садовых храповых секаторов вошли 5 моделей. Цены на эти устройства варьируются от бытового до профессионального сегмента. Среди секаторов с храповым механизмом есть модели отечественного и зарубежного производства.

Учитывая мнение покупателей, можно прийти к выводу, что это надежный инструмент с качественной заточкой лезвий. Справляется с жесткими стеблями.





Преимущества:

Острые режущие основания.

Компактные размеры, малый вес.

Подходит для работы на виноградниках.

Создает аккуратный, чистый рез.

Недостатки:

Большое раскрытие ручек.

Случаются осечки в работе механизма.

Видеообзор:

Продолжает рейтинг наиболее удачных секаторов с храповым механизмом модель финской торговой марки. Выделяется удобством удержания и малым весом.





Преимущества:

Страна производства – Финляндия.

Эргономичная форма рукояток.

Вес – всего 140 грамм.

Подойдет правшам и левшам.

Противоскользящие рукоятки.

Недостатки:

После длительного использования появляются скрипы. Решается смазыванием.

Цена инструмента.

Профессиональное устройство для сада, которое подойдет для обрезки стеблей диаметром до 2.5 см. Подходит для работы в труднодоступных местах.





Преимущества:

Нож обработан веществом, препятствующим попаданию грязи.

Амортизирующие накладки на ручках.

Режущее основание расположено под углом относительно рукоятей, так что секатором удобно подлезать к участкам в неудобных местах.

Недостатки:

К зажиму (фиксатору) придется привыкнуть.

Хороший секатор по низкой цене. Станет отличным выбором для ухода за зеленными насаждениями на приусадебном участке.





Преимущества:

Диаметр реза – 2.2 см.

Скобовидная рукоятка, предотвращающая мелкие травмы и порезы.

Подойдет левшам.

Блокировка режущих оснований.

Низкая цена.

Недостатки:

На D-образной рукоятке недостает упора для указательного пальца.

Последним в рейтинге оказался секатор садовый ВИХРЬ с храповым механизмом. Это недорогой, но продуманный инструмент. Рассчитан на стебли шириной до 2 см.





Преимущества:

Эргономичная рукоятка: одна часть прорезиненная, другая D-образная (скобовидная), с упором под каждый палец.

Лезвие обработано тефлоновым покрытием, за счет которого на секаторе не появляется коррозия.

Масса прибора – 200 грамм.

Недостатки:

Присутствует люфт на оси, которая отвечает за соединение рукояток.

Растительность застревает в канавке для режущего элемента.

Лучшие секаторы с силовым механизмом

Особенность силового механизма в том, что обрезка осуществляется одним движением. При этом работать получается со стеблями разных плотности и диаметра. Мы подобрали лучшие секаторы с силовым механизмом, которые окажутся достойным подспорьем в саду.

Несмотря на доступную цену, это хороший секатор для бытовых нужд. Он имеет простой дизайн, оснащен зажимом и может быть использован левшами.





Преимущества:

Фиксатор режущих оснований.

На рукоятях есть противоскользящее покрытие.

Стильный, минималистичный внешний вид.

Малый вес инструмента – всего 200 грамм.

Подходит для обрезки плодовых кустарников.

Недостатки:

Встречается брак, сказывающийся на заточке, качестве стали, пространстве между лезвиями.

Видеообзор:

Модель, которая подойдет для работы с молодой и тонкой растительностью, а также влажной древесиной. Невосприимчива к коррозии за счет того, что лезвия выполнены из нержавейки.





Преимущества:

Рукоятки с композитным покрытием гарантируют надежное удержание.

Режущие основания из нержавеющей стали.

Ножи покрыты тефлоном для дополнительной защиты от коррозии.

Недостатки:

Присутствует зазор между лезвиями.

Слишком крупный для ладони малого размера.

Надежная модель, которая ориентирована на уход за кустарниками и древесными насаждениями. Есть амортизирующие накладки, делающие удержание комфортным.





Преимущества:

Размер реза – 2 см.

Есть блокировка лезвий.

Закаленная сталь обеспечивает стабильность заточки на длительное время.

За счет антифрикционного покрытия верхнего режущего основания рез ровный, аккуратный.

Недостатки:

Грубое качество сборки.

Лучшие контактные секаторы

Садовый инструмент контактного типа будет полезен в том, чтобы максимально бережно срезать засохшие ветви растения. Представляем тройку самых популярных садовых инструментов.

Инструмент, который подойдет для регулярных и долгих работ в саду: например, для подравнивания живой изгороди. Надежен: пружина, отвечающая за срабатывание механизма, скрыта под корпусом. Это препятствует потере или засорению.





Преимущества:

Тефлоновое покрытие режущего основания.

Предохранитель, за счет которого удается избежать незапланированного защелкивания.

Мягкое покрытие рукояток.

Недостатки:

Быстро теряет заточку.

Резиновые накладки на ручке со временем стираются.

По мнению наших экспертов, один из лучших бюджетных садовых секаторов контактного типа в рейтинге. Характерная черта этой модели – титановое лезвие.





Преимущества:

Максимальный диаметр реза составляет 3 сантиметра.

Прочность режущего основания обеспечивается тем, что оно выполнено из сплава с использованием титана.

На рукоятке есть накладка, минимизирующая вероятность выскальзывания.

Недостатки:

В канавку для ножа забиваются кусочки растительности.

Видеообзор:

Предназначен для обрезания достаточно толстых ветвей, диаметр которых достигает 2.4 сантиметра.





Преимущества:

Инструмент произведен в Финляндии.

Масса – 200 грамм.

Антифрикционное покрытие, защищающее режущее основание от коррозии.

Фиксатор лезвий, обеспечивающий безопасную транспортировку.

Качественная сборка.

Недостатки:

Высокая цена.

Лучшие плоскостные секаторы

В рейтинг лучших плоскостных секаторов для сада мы включили 4 модели: 3 от отечественной компании, 1 – от финской.

Недорогие ножницы, которые понравятся садоводам-любителям. Подходят для ухода за свежими ветвями кустарников и деревьев.





Преимущества:

Удобство удержания.

Производит чистый срез.

Заводская заточка затупляется длительное время.

Недостатки:

Неудобен для маленьких ладоней.

Ненадежный центральный винт.

Видеообзор:

Отличается наличием двух режимов реза: за счет этой особенности подойдет для маленьких стеблей и веток побольше. Стрижет отростки диаметром не более 2.6 см.





Преимущества:

Модель устойчива к коррозии за счет обработки тефлоновым покрытием.

Безопасность переноски обеспечивается фиксатором режущих оснований.

Делает качественный срез.

Комфортное удержание благодаря композитным рукояткам.

Недостатки:

Соединяющий винт разбалтывается, нужно подтягивать.

Надежный образец для использования на дачном участке. Режет ветки толщиной до 2 см, имеет блокировку лезвий, защищен от коррозии.





Преимущества:

Мягкое противоскользящее покрытие рукояток, выполненное по фирменной технологии SoftGrip.

За счет антифрикционного покрытия рез получается ровным, идеально чистым.

Закаленная сталь, из которой сделаны лезвия, долгое время держит заточку.

Справляется с уходом за кустарниками, молодыми древесными насаждениями.

Недостатки:

Не обнаружены.

Завершает рейтинг плоскостных секаторов модель от российской торговой марки. Устройство удобно держать в ладони: рукоятки, выполненные из нейлона, стекловолокна и эластомера, препятствуют выскальзыванию.





Преимущества:

За счет наличия фиксатора инструмент получится безопасно переносить в любых условиях.

Лезвия покрыты тефлоном, что способствует сохранению чистоты: частицы растительности не остаются на режущем основании.

Противоскользящее TPR-покрытие (эластомер) на одной из рукояток.

Чистота среза.

Заточка долго сохраняется.

Недостатки:

Недостает отверстия для фиксации на карабине.

Видеообзор:

Специальные секаторы для левшей

Не существует четких рекомендаций по поводу выбора садовых секаторов для левшей. Это очень индивидуально и зависит от форм-фактора инструмента. Лучшим решением будет посетить магазин и опробовать представленные модели собственноручно: как они лежат в ладони, удобно ли ими оперировать.





Отдельно можно упомянуть торговую марку Felco: она выпускает модели, специально предназначенные для левшей. Цена на такие садовые приборы высока.

Рекомендации по эксплуатации инструмента

Даже лучший секатор не сможет стать вашим верным помощником в садовых работах, если использовать его неправильно. Мы дадим ряд рекомендаций, как обеспечить долгую жизнь инструмента и не допустить того, чтобы он причинил вред вам и окружающим.

1. Своевременно обслуживайте прибор. Когда вы замечаете, что устройство перестало справляться с резанием так же хорошо, как обычно, это говорит о том, что режущие основания затупились. Смените лезвия (если в вашем случае они съемные) или заточите прибор самостоятельно. Сделать это можно в домашних условиях: потребуется разобрать садовые ножницы, очистить режущую поверхность от травы, пройтись по углу заточки сначала крупным зерном, потом мелким. Подробнее о заточке секаторов мы рассказали в отдельной статье.





2. Используйте секатор по назначению. Не стригите плоскостной моделью сухие сучки, не применяйте компактные лезвия с широкими ветками деревьев. Так вы не только навредите растению, но и испортите инструмент.

3. Соблюдайте технику безопасности. Зажимайте фиксатор, когда переносите или убираете на хранение инструмент. Работайте в плотных защитных перчатках, чтобы избежать порезов. Держите садовые ножницы там, куда не смогут добраться дети. Не проверяйте остроту заточки подушечками пальцев – вместо этого используйте лист бумаги.

Вывод

Секрет того, чтобы подобрать хороший храповый, силовой или любой другой садовый секатор, в понимании, чего вы хотите: в каких условиях работаете, с какой растительностью. Нет неудачных моделей – есть те, которые не подходят ситуации. Мы помогли разобраться в видах садового инструмента и том, как его выбрать, а также привели лучшие модели из тех, что можно встретить в каталоге «Бигам». А, если у вас остались вопросы, обратитесь за помощью к нашим консультантам.