Содержание:
Критерии выбора Для каких работ используются? Как выбрать качественный? Рейтинг лучших секаторов
- Лучшие секаторы с храповым механизмом
- Лучшие секаторы с силовым механизмом
- Лучшие контактные секаторы
- Лучшие плоскостные секаторы
Специальные секаторы для левшей Рекомендации по эксплуатации инструмента Вывод
Прежде, чем перейти к рейтингу садовых секаторов, разберем, какие выделяются типы этих инструментов, какой лучше подходит для определенных задач. Модели отличаются конструктивно, что сказывается на их эксплуатационных особенностях.
Инструмент с одним лезвием. Вместо второго оснащен упором. Разновидность применяется, чтобы удалять с растения сухие ветви. Стоит учитывать, что неправильное срезание расщепит стебель. Чтобы не нанести вред кустарнику, режущая часть должна быть расположена по направлению к корню.
Это лучшие секаторы для безопасного подрезания тонких растений в саду. Они предназначены для деликатного сбора цветов, без нанесения вреда растениям. За счет наличия двух режущих оснований удерживать инструмент можно различными хватами, в зависимости от потребностей.
Кустарниковый секатор, также известный как кусторез (не путать с электрическими, в статье тема аккумуляторных и сетевых моделей не раскрывается) ориентирован на работу с крупными кустами. За счет длины рукояток и лезвия получить доступ вглубь очень просто, при этом нет шанса порезаться или зацепить одежду. Также кусторезы используются, чтобы укорачивать макушку насаждения.
Является аналогом кустореза и выделяется за счет длинных рукояток. В некоторых моделях есть возможность изменять их размер. В отличие от кустарникового секатора, имеет другую форму режущих элементов: ножи изогнутые, а не прямые и вытянутые. Сучкорезы применяются для подрезания ветвей, находящихся на ощутимой высоте. За счет размера рукоятки добраться до них значительно проще.
Используются такие секаторы для размножения растений путем прививки. Инструмент имеет необычную форму рабочего основания: за счет нее разрез получает специфичный внешний вид. Это нужно, чтобы повысить приживаемость: соединять привой и подвой после такого реза удобнее.
Также прививочные секаторы оснащены лезвиями как у аналогов. Их можно использовать для стандартного обрезания веток.
Рассмотрим, на какие технические характеристики стоит обратить внимание при выборе секатора.
Основной параметр, который в первую очередь стоит учитывать при выборе садовых ножниц. Не стоит путать рабочий механизм с разновидностью инструмента: контактные и плоскостные модели могут обладать разными типами приводов.
Обратим внимание на два параметра, относящихся к лезвиям: это толщина, длина и форма.
Начинающие садоводы считают, что нет веских причин подбирать нож инструмента под разновидность растительности. Это заблуждение, ведь неправильно подобранный секатор не только повредится после обрезки, но и ранит растение.
Выбор формы и материала сделает комфортной продолжительную работу: ладонь не будет излишне напрягаться. Также учет отдельных особенностей влияет на долговечность инструмента. Рассмотрим несколько аспектов, достойных внимания при выборе ручки садовых ножниц:
Ввиду специфики конструкции типов садовых ножниц можно заметить, что каждый инструмент особенно хорошо справляется с той или иной разновидностью растительности. Разница в расположении цветов, плотности и ширине стеблей. Мы рассмотрим несколько распространенных типов зеленных насаждений и ответим на вопрос, какой секатор лучше подойдет для обрезки кустарников, деревьев, цветов и прочей растительности.
При выборе садового инструмента важно учитывать, что цветы характерны тонким и мягким стеблем. Срок жизни таких растений составляет, как правило, не больше года. Нет смысла заострять внимание на силовых секаторах: их производительность окажется невостребованной. Для ухода за цветами порекомендуем обратить внимание на плоскостные модели.
В этом пункте рассматривается работа со стеблями и молодыми побегами. Они отличаются по структуре, поэтому эксперты рекомендуют обзаводиться двумя секаторами сразу. Побеги нельзя назвать плотными, поэтому для них советуем выбрать плоскостные модели.
Секатор для обрезки стеблей должен иметь храповый или силовой механизм. Это необходимо, чтобы повысить эффективность при работе с плотными и засохшими растениями. Для избегания шипов роз используются держатели – специальные телескопические рукоятки для секаторов. С ними вы сможете обрабатывать кустарники и не пораниться.
Если вам требуется инструмент для ухода за возрастным кустарником, лучшим выбором будет приобрести сразу 3 садовых инструмента:
Для обслуживания кустарников мы рассмотрим три вида садовых ножниц, в зависимости от свойств растения:
Чтобы работать с труднодоступными ветками, находящимися на большой высоте, воспользуйтесь сучкорезом или аналогом с длинными (в идеале – телескопическими) рукоятками. Для срезания частей, относящихся к кроне, выбирайте приборы, рассчитанные на твердые стебли: к таким можно отнести модели с силовым механизмом.
Не всего садовые ножницы подходят для обрезки деревьев. Если ветвь засохла и имеет слишком высокую плотность, рекомендуем применить бензопилу, высоторез или другой подобный инструмент.
Прежде, чем открыть рейтинг лучших садовых секаторов, мы приведем несколько общих правил. Следуя им, вы подберете устройство, подходящее под соотношение цены и качества, соответствующее нуждам.
Решив насчет разновидностей, критериев подбора, специфики эксплуатации секаторов, перейдем к ответу на вопрос, какой лучше. Рейтинг разбит на несколько категорий, в которые вошли:
Храповый механизм поможет сэкономить силы при отделении плотных веток, ведь за счет него срезать стебли можно в несколько заходов. В рейтинг лучших, как считают наши эксперты, садовых храповых секаторов вошли 5 моделей. Цены на эти устройства варьируются от бытового до профессионального сегмента. Среди секаторов с храповым механизмом есть модели отечественного и зарубежного производства.
Учитывая мнение покупателей, можно прийти к выводу, что это надежный инструмент с качественной заточкой лезвий. Справляется с жесткими стеблями.
Преимущества:
Недостатки:
Видеообзор:
Продолжает рейтинг наиболее удачных секаторов с храповым механизмом модель финской торговой марки. Выделяется удобством удержания и малым весом.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональное устройство для сада, которое подойдет для обрезки стеблей диаметром до 2.5 см. Подходит для работы в труднодоступных местах.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший секатор по низкой цене. Станет отличным выбором для ухода за зеленными насаждениями на приусадебном участке.
Преимущества:
Недостатки:
Последним в рейтинге оказался секатор садовый ВИХРЬ с храповым механизмом. Это недорогой, но продуманный инструмент. Рассчитан на стебли шириной до 2 см.
Преимущества:
Недостатки:
Особенность силового механизма в том, что обрезка осуществляется одним движением. При этом работать получается со стеблями разных плотности и диаметра. Мы подобрали лучшие секаторы с силовым механизмом, которые окажутся достойным подспорьем в саду.
Несмотря на доступную цену, это хороший секатор для бытовых нужд. Он имеет простой дизайн, оснащен зажимом и может быть использован левшами.
Преимущества:
Недостатки:
Видеообзор:
Модель, которая подойдет для работы с молодой и тонкой растительностью, а также влажной древесиной. Невосприимчива к коррозии за счет того, что лезвия выполнены из нержавейки.
Преимущества:
Недостатки:
Надежная модель, которая ориентирована на уход за кустарниками и древесными насаждениями. Есть амортизирующие накладки, делающие удержание комфортным.
Преимущества:
Недостатки:
Садовый инструмент контактного типа будет полезен в том, чтобы максимально бережно срезать засохшие ветви растения. Представляем тройку самых популярных садовых инструментов.
Инструмент, который подойдет для регулярных и долгих работ в саду: например, для подравнивания живой изгороди. Надежен: пружина, отвечающая за срабатывание механизма, скрыта под корпусом. Это препятствует потере или засорению.
Преимущества:
Недостатки:
По мнению наших экспертов, один из лучших бюджетных садовых секаторов контактного типа в рейтинге. Характерная черта этой модели – титановое лезвие.
Преимущества:
Недостатки:
Видеообзор:
Предназначен для обрезания достаточно толстых ветвей, диаметр которых достигает 2.4 сантиметра.
Преимущества:
Недостатки:
В рейтинг лучших плоскостных секаторов для сада мы включили 4 модели: 3 от отечественной компании, 1 – от финской.
Недорогие ножницы, которые понравятся садоводам-любителям. Подходят для ухода за свежими ветвями кустарников и деревьев.
Преимущества:
Недостатки:
Видеообзор:
Отличается наличием двух режимов реза: за счет этой особенности подойдет для маленьких стеблей и веток побольше. Стрижет отростки диаметром не более 2.6 см.
Преимущества:
Недостатки:
Надежный образец для использования на дачном участке. Режет ветки толщиной до 2 см, имеет блокировку лезвий, защищен от коррозии.
Преимущества:
Недостатки:
Завершает рейтинг плоскостных секаторов модель от российской торговой марки. Устройство удобно держать в ладони: рукоятки, выполненные из нейлона, стекловолокна и эластомера, препятствуют выскальзыванию.
Преимущества:
Недостатки:
Видеообзор:
Не существует четких рекомендаций по поводу выбора садовых секаторов для левшей. Это очень индивидуально и зависит от форм-фактора инструмента. Лучшим решением будет посетить магазин и опробовать представленные модели собственноручно: как они лежат в ладони, удобно ли ими оперировать.
Отдельно можно упомянуть торговую марку Felco: она выпускает модели, специально предназначенные для левшей. Цена на такие садовые приборы высока.
Даже лучший секатор не сможет стать вашим верным помощником в садовых работах, если использовать его неправильно. Мы дадим ряд рекомендаций, как обеспечить долгую жизнь инструмента и не допустить того, чтобы он причинил вред вам и окружающим.
1. Своевременно обслуживайте прибор. Когда вы замечаете, что устройство перестало справляться с резанием так же хорошо, как обычно, это говорит о том, что режущие основания затупились. Смените лезвия (если в вашем случае они съемные) или заточите прибор самостоятельно. Сделать это можно в домашних условиях: потребуется разобрать садовые ножницы, очистить режущую поверхность от травы, пройтись по углу заточки сначала крупным зерном, потом мелким. Подробнее о заточке секаторов мы рассказали в отдельной статье.
2. Используйте секатор по назначению. Не стригите плоскостной моделью сухие сучки, не применяйте компактные лезвия с широкими ветками деревьев. Так вы не только навредите растению, но и испортите инструмент.
3. Соблюдайте технику безопасности. Зажимайте фиксатор, когда переносите или убираете на хранение инструмент. Работайте в плотных защитных перчатках, чтобы избежать порезов. Держите садовые ножницы там, куда не смогут добраться дети. Не проверяйте остроту заточки подушечками пальцев – вместо этого используйте лист бумаги.
Секрет того, чтобы подобрать хороший храповый, силовой или любой другой садовый секатор, в понимании, чего вы хотите: в каких условиях работаете, с какой растительностью. Нет неудачных моделей – есть те, которые не подходят ситуации. Мы помогли разобраться в видах садового инструмента и том, как его выбрать, а также привели лучшие модели из тех, что можно встретить в каталоге «Бигам». А, если у вас остались вопросы, обратитесь за помощью к нашим консультантам.