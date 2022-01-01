Преимущества

Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм

Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез

Прочные и эргономичные стальные рукоятки

Не содержит ПВХ

Пружинный механизм

Подходит как для правшей, так и для левшей

Плоскостной металлический секатор Fiskars Solid P331 1057163 применяется для обрезки ветвей и стеблей растений. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.