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Секатор Fiskars Solid P331 1057163
1 888 ₽
2 130 ₽
Садовые секаторы
    Секатор Fiskars Solid P331 1057163
    Арт. О00000029476
    Секатор Fiskars Solid P331 1057163
    Секатор Fiskars Solid P331 1057163
      Секатор Fiskars Solid P331 1057163
      Секатор Fiskars Solid P331 1057163

      Секатор Fiskars Solid P331 1057163

      • -242 ₽
      1 888 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029476

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      • -242 ₽
      1 888 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскостной металлический секатор Fiskars Solid P331 1057163 применяется для обрезки ветвей и стеблей растений. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
        • Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
        • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез
        • Прочные и эргономичные стальные рукоятки
        • Не содержит ПВХ
        • Пружинный механизм
        • Подходит как для правшей, так и для левшей