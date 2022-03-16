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Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
4.8
8
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Арт. X1903967190
    4.8
    8
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
    Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567
      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567

      Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1903967190
      4.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567 применяется для подрезания живой древесины. Инструмент имеет малый вес и оснащен прочными ручками для удобного и надежного захвата во время работы. Верхнее лезвие секатора имеет антифрикционное покрытие для снижения трения во время работы. Секатор оборудован системой Single Step™, за счет которой подходит как для правшей, так и для левшей.

        Преимущества

        • Удобная предохранительная защелка
        • Ручки изготовлены из долговечного армированного стекловолокном полиамида
        • Лезвия из нержавеющей стали
        • Малый вес
        • Способность подрезать ветки диаметром до 22 мм
        • Система Single Step™ - комфортная работа как для правшей, так и для левшей
        • Петля для крепления контактной манжеты
        • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии