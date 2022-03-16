Преимущества

Удобная предохранительная защелка

Ручки изготовлены из долговечного армированного стекловолокном полиамида

Лезвия из нержавеющей стали

Малый вес

Способность подрезать ветки диаметром до 22 мм

Система Single Step™ - комфортная работа как для правшей, так и для левшей

Петля для крепления контактной манжеты

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии

Секатор плоскостной Fiskars SingleStep P26 1000567 применяется для подрезания живой древесины. Инструмент имеет малый вес и оснащен прочными ручками для удобного и надежного захвата во время работы. Верхнее лезвие секатора имеет антифрикционное покрытие для снижения трения во время работы. Секатор оборудован системой Single Step™, за счет которой подходит как для правшей, так и для левшей.