Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711

Преимущества

Имеют стекло из Plexiglas CE с твердым слоем от истирания и царапания

Широкая область использования

Высокое качество

Очки с высшим первым классом оптики универсального применения с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.