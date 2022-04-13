Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
Арт. Х15595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки с высшим первым классом оптики универсального применения с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.
Преимущества
- Имеют стекло из Plexiglas CE с твердым слоем от истирания и царапания
- Широкая область использования
- Высокое качество