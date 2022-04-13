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Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
4.5
2
185 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
    Арт. Х15595
    4.5
    2
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711

      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15595
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с высшим первым классом оптики универсального применения с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.

        Преимущества

        • Имеют стекло из Plexiglas CE с твердым слоем от истирания и царапания
        • Широкая область использования
        • Высокое качество