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Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
5.0
4
240 ₽
Очки
    Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
    Арт. Ю00000029510
    5.0
    4
    Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
    Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
      Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
      Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5

      Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029510
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super2-1,2 PC с мягким носоупором 11536-5 предназначены для улучшения видимости в темноте или при ярком свете. Широко используются в медицинской сфере. Стекло из поликарбоната прочное, устойчиво к воде, имеет долгий срок службы.

        Преимущества

        • Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором
        • Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием
        • Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей
        • Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц
        • Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках
        • Оптический класс- 1
        • Масса - не более 23 г