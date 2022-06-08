Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5

Преимущества

Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором

Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием

Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей

Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках

Оптический класс- 1

Масса - не более 23 г

Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super2-1,2 PC с мягким носоупором 11536-5 предназначены для улучшения видимости в темноте или при ярком свете. Широко используются в медицинской сфере. Стекло из поликарбоната прочное, устойчиво к воде, имеет долгий срок службы.