Открытые защитные очки Росомз О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super 11536-5
Арт. Ю00000029510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVЕ CONTRAST super2-1,2 PC с мягким носоупором 11536-5 предназначены для улучшения видимости в темноте или при ярком свете. Широко используются в медицинской сфере. Стекло из поликарбоната прочное, устойчиво к воде, имеет долгий срок службы.
Преимущества
- Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором
- Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием
- Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей
- Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц
- Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках
- Оптический класс- 1
- Масса - не более 23 г