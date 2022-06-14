Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
Арт. Х15400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки с высшим первым классом оптики, универсального применения, с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas СЕ твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.
Преимущества
- Способны защитить глаза от солнечного излучения на 99.99%
- Изготовлены из оптически прозрачного пластика Plexiglas CE
- Изнутри нанесено покрытие от царапин и истирания
- Регулируемые заушники
- Увеличенная боковая защита и защита сверху