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Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
5.0
3
190 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
    Арт. Х15400
    5.0
    3
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725

      Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15400
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с высшим первым классом оптики, универсального применения, с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas СЕ твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.

        Преимущества

        • Способны защитить глаза от солнечного излучения на 99.99%
        • Изготовлены из оптически прозрачного пластика Plexiglas CE
        • Изнутри нанесено покрытие от царапин и истирания
        • Регулируемые заушники
        • Увеличенная боковая защита и защита сверху