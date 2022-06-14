Защитные очки Росомз ОЗ7-В2 Титан 13725

Преимущества

Способны защитить глаза от солнечного излучения на 99.99%

Изготовлены из оптически прозрачного пластика Plexiglas CE



Изнутри нанесено покрытие от царапин и истирания



Регулируемые заушники

Увеличенная боковая защита и защита сверху



Очки с высшим первым классом оптики, универсального применения, с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas СЕ твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.