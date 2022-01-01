Щитки и каски
Найдено: 26 товаров
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- 7 189 ₽полиэтиленТип: каскаКрепление: на головеМатериал: полиэтилен
- 370 ₽пластик, 0.2 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.2
- 530 ₽пластик, 0.6 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 0.6
- 460 ₽поликарбонат, 0.35 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: поликарбонатМакс. температура эксплуатации, °С: 110Вес, кг: 0.35
- 700 ₽металл, 0.15 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: металлРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.15
- 290 ₽поликарбонат, 0.22 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: поликарбонатМакс. температура эксплуатации, °С: 110Вес, кг: 0.22
- 210 ₽полистиролТип: щитокКрепление: на головеМатериал: полистиролРегулировка оголовья: ДаМакс. температура эксплуатации, °С: 110
- 580 ₽Тип: щитокКрепление: на головеМакс. температура эксплуатации, °С: 110
- 210 ₽пластик, 0.27 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикМакс. температура эксплуатации, °С: 50Вес, кг: 0.27
- 1 020 ₽металл, 0.2 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: металлРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.2
- 2 100 ₽пластик, 1 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 1
- 1 155 ₽поликарбонат, 0.274 кгТип: щитокКрепление: на каскеМатериал: поликарбонатРегулировка оголовья: НетМакс. температура эксплуатации, °С: 130
- 3 990 ₽пластик, 1 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 1
- 1 389 ₽1 400 ₽металл, 0.2 кгТип: щитокКрепление: на головеМатериал: металлРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.2
- -11 ₽
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- 3 300 ₽пластикТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: Да
- 230 ₽пластик, 0.32 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 0.32
- 7 189 ₽пластик, 0.2 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 0.2
- 1 790 ₽0.156 кгТип: щитокКрепление: на головеРегулировка оголовья: ДаВес, кг: 0.156
- Нет в наличииполикарбонат, 0.066 кгТип: щитокКрепление: на каскеМатериал: поликарбонатМакс. температура эксплуатации, °С: 110Вес, кг: 0.066
- Нет в наличиипластик, 1 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикВес, кг: 1
- Нет в наличиипластикТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: Да
- Нет в наличиипластик, 0.27 кгТип: каскаКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: ДаМакс. температура эксплуатации, °С: 50
- Нет в наличиипластикТип: щитокКрепление: на головеМатериал: пластикРегулировка оголовья: Да
- Нет в наличииполикарбонатТип: щитокКрепление: на каскеМатериал: поликарбонат
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить щитки и каски в городе Ярославль по цене от 1 до 7189 рублей. В наличии более 26 наименований. Щитки и каски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.