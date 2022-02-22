Щиток НБТ-ЕВРО NEW

Защитная маска НТБ-ЕВРО NEW применяется в машиностроении, металлургии, автомобилестроении; нефте и газодобывающей, нефте и газоперерабатывающей, химической и других отраслях для защиты лица при работе со станками и механизмами; при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков (например абразивов) и брызг черных и цветных металлов; в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей; работе с пневмо- и электроинструментом; малярных и других работах.