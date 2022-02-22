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Щиток НБТ-ЕВРО NEW
5.0
2
Найти аналог
Щитки и каски
    Щиток НБТ-ЕВРО NEW
    Арт. Х15248
    5.0
    2
    Щиток НБТ-ЕВРО NEW

      Щиток НБТ-ЕВРО NEW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на каске
      Материал
      		поликарбонат
      Вентиляция
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитная маска НТБ-ЕВРО NEW применяется в машиностроении, металлургии, автомобилестроении; нефте и газодобывающей, нефте и газоперерабатывающей, химической и других отраслях для защиты лица при работе со станками и механизмами; при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков (например абразивов) и брызг черных и цветных металлов; в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей; работе с пневмо- и электроинструментом; малярных и других работах.