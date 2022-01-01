Основная функция, которой наделены специальные рабочие очки – защита глаз от влияния негативных факторов – искр, мусора, дыма. В ассортименте представлены удобные изделия, оснащенные простой и комфортной в носке формой, защитными дужками, прочными стеклами и эргономичным дизайном.

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