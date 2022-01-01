Электрогайковерты - портативные ручные инструменты для закручивания/откручивания гаек без усилий оператора. Могут питаться от сети или АКБ. Используется в ремонтных, строительных, промышленных работах. В наличии модели с разным типом патрона, количеством скоростей и мощностью.

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