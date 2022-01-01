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Гайковерты

Ударные гайковерты от 500 Нм

  • Макс. крутящий момент, Нм: от 500
  • Наличие удара: Да
Найдено: 9 товаров
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Ударные гайковерты от 500 Нм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25699 руб. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.