Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножи

Строительные ножи

Найдено: 101 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительные ножи в городе Ярославль по цене от 22 до 2500 рублей. В наличии более 101 наименования. Строительные ножи можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Нож STANLEY 010425 для штукатурных работ, 25мм
840 ₽
Нож STANLEY 010425 для штукатурных работ, 25мм
Строительный нож с лезвием 19мм Stanley 210099 99E
580 ₽
Строительный нож с лезвием 19мм Stanley 210099 99E
Универсальный нож Stanley 010095 INTERLOCK, лезв 9.5мм
470 ₽
Универсальный нож Stanley 010095 INTERLOCK, лезв 9.5мм
Многофункциональный нож Stanley FATMAX 010421, 18 мм
590 ₽
Многофункциональный нож Stanley FATMAX 010421, 18 мм
Универсальный нож STANLEY 010788 DYNAGRIP, 19мм
1 100 ₽
Универсальный нож STANLEY 010788 DYNAGRIP, 19мм
Нож технический Кобальт 242-106 с трапецевидным лезвием 19мм
550 ₽
Нож технический Кобальт 242-106 с трапецевидным лезвием 19мм
Нож складной с отсеком для хранения лезвий Milwaukee FASTBACK 4932471358
1 830 ₽
Нож складной с отсеком для хранения лезвий Milwaukee FASTBACK 4932471358
Нож РемоКолор 19-0-000 с лезвием 18 мм
40 ₽
Нож РемоКолор 19-0-000 с лезвием 18 мм
Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 18 мм
460 ₽
Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 18 мм
Нож строительный Berger BG1355, лезвие 25 мм
500 ₽
Нож строительный Berger BG1355, лезвие 25 мм
Нож выдвижной РемоКолор Basic-auto 19-0-311, лезвие 18 мм
230 ₽
Нож выдвижной РемоКолор Basic-auto 19-0-311, лезвие 18 мм
Слесарный нож складной Sparta 78998, 200мм, 1шт
475 ₽
Слесарный нож складной Sparta 78998, 200мм, 1шт
Универсальный нож STAYER 09161_z01 для отделочных работ
200 ₽
Универсальный нож STAYER 09161_z01 для отделочных работ
Нож Matrix 78909, 9мм, усиленный пластиковый корпус
90 ₽
Нож Matrix 78909, 9мм, усиленный пластиковый корпус
Нож для обуви Matrix 78995, фиксированный, 180 мм
225 ₽
Нож для обуви Matrix 78995, фиксированный, 180 мм
Трапециевидные лезвия для ножа MATRIX 793555, 18 мм, 5шт
90 ₽
Трапециевидные лезвия для ножа MATRIX 793555, 18 мм, 5шт
Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492, 18 мм
380 ₽
Нож строительный монтажный КВТ НСМ-02 78492, 18 мм
Трапециевидный нож Энкор 9675 со сменным лезвием
187 ₽
Трапециевидный нож Энкор 9675 со сменным лезвием
Нож трапециевидный для линолеума Sturm 1076-02-P1
190 ₽
Нож трапециевидный для линолеума Sturm 1076-02-P1
Строительный нож для дома BRIGADIER 63320, 25мм
410 ₽
Строительный нож для дома BRIGADIER 63320, 25мм
Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10шт
600 ₽
Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10шт
Нож строительный Finland 1866, противоскользящая ручка
230 ₽
Нож строительный Finland 1866, противоскользящая ручка