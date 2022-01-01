В этой категории предлагаются к выбору рыбацкие ножи. Обладающие малым весом, с толстым обухом, с коротким лезвием из углеродистой стали высокой закалки. Ножи этого типа идеальны для туризма, кемпинга, отдыха на природе и повседневного пользования для разделывания рыбы, нарезки овощей, перерезания рыболовной лески.

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