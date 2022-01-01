Интернет-магазин «Бигам» предлагает большой ассортимент аксессуаров для электромонтажа. Среди них выделяются монтерские ножи, которые имеют диэлектрическое покрытие и оснащены деревянной или пластиковой рукоятью. Используются для нарезания проводов, снятия изоляции кабелей сетевых и электронных устройств.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ножи монтерские в городе Ярославль по цене от 98 до 2190 рублей. В наличии более 12 наименований. Ножи монтерские можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.