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Ножи

Ножи монтерские

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ножи монтерские в городе Ярославль по цене от 98 до 2190 рублей. В наличии более 12 наименований. Ножи монтерские можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Нож электрика для зачистки кабеля, эргономичная ручка
900 ₽
Нож электрика для зачистки кабеля, эргономичная ручка
Складной нож электрика, нержавеющая сталь
1 650 ₽
Складной нож электрика, нержавеющая сталь
Карманный нож монтажника для резки проводов
640 ₽
Карманный нож монтажника для резки проводов
Универсальный монтерский нож изолированный КВТ НМИ-02 63846
1 331 ₽
Универсальный монтерский нож изолированный КВТ НМИ-02 63846
Нож монтерский для снятия изоляции КВТ НМ-02 57597
560 ₽
Нож монтерский для снятия изоляции КВТ НМ-02 57597
Нож монтерский для снятия изоляции НИЗ 23708313, до 1000V
98 ₽
Нож монтерский для снятия изоляции НИЗ 23708313, до 1000V
Нож электрика НИЗ 23706313, нерж. сталь
305 ₽
Нож электрика НИЗ 23706313, нерж. сталь
Нож BRIGADIER 63041 для изоляционных материалов
442 ₽
Нож BRIGADIER 63041 для изоляционных материалов
Диэлектрический монтерский нож Сибртех 78800, до 1000 В
455 ₽
Диэлектрический монтерский нож Сибртех 78800, до 1000 В