Молоток – ручной прибор для забивания гвоздей. В наличии молотки из инструментальной стали, некоторые модели поглощают вибрацию за счет покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня. Различаются также по весу, материалу рукоятки (металл, пластик, древесина, фиберглас), форме бойка. Есть молотки для кузовных работ и рихтовки.

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