Молоток слесарный Kraftool Fiberglass 500 г с фиберглассовой рукояткой

Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали

Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC

Фиберглассовая противоскользящая рукоятка

Слесарный молоток, 500 г, фибергласоая рукоятка Kraftool Fiberglass 2007-05 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Данная модель оснащена удобной рукояткой из фибергласа. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из руки.Преимущества