Топор – рубящий инструмент, который применяется в хозяйстве, строительстве, промышленности. Имеет острое лезвие, которое эффективно разрубает деревянные заготовки. Применяется в строительстве и для заготовки дров. Различаются по габаритам и конфигурации.

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