Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)

Преимущества

Колун изготовлен из стали марки 65Г

Твердость 50 HRc

Для более эффективной и точной колки дров тыльная часть головки снабжена наковаленкой, предназначенной для нанесения ударов кувалдой

Фибергласовая рукоятка инструмента, амортизирующая удар, не подвержена рассыханию и набуханию

Колун MATRIX 21822, 3600 г предназначен для раскалывания крупных поленьев. Фибергласовая рукоятка делает работу сбалансированной и безопасной.