Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
Арт. Х131437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|900
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Тип топора
|топор-колун
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- Колун MATRIX 21822, 3600 г предназначен для раскалывания крупных поленьев. Фибергласовая рукоятка делает работу сбалансированной и безопасной.
Преимущества
- Колун изготовлен из стали марки 65Г
- Твердость 50 HRc
- Для более эффективной и точной колки дров тыльная часть головки снабжена наковаленкой, предназначенной для нанесения ударов кувалдой
- Фибергласовая рукоятка инструмента, амортизирующая удар, не подвержена рассыханию и набуханию