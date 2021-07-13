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Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
5.0
1
2 740 ₽
Топоры
    Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
    Арт. Х131437
    5.0
    1
    Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
    Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
    Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
      Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
      Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)
      Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)

      Колун MATRIX 21822 с фибергласовой ручкой (3600 г)

      2 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х131437
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		900
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      2 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колун MATRIX 21822, 3600 г предназначен для раскалывания крупных поленьев. Фибергласовая рукоятка делает работу сбалансированной и безопасной.

        Преимущества

        • Колун изготовлен из стали марки 65Г
        • Твердость 50 HRc
        • Для более эффективной и точной колки дров тыльная часть головки снабжена наковаленкой, предназначенной для нанесения ударов кувалдой
        • Фибергласовая рукоятка инструмента, амортизирующая удар, не подвержена рассыханию и набуханию