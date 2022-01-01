Зажимной инструмент необходим для жесткой фиксации детали с целью ее дальнейшей обработки. Он широко используется в столярном деле, металлообработке и других схожих сферах труда. Зажимы делаются из прочных материалов, снабжены креплениями винтового типа, что позволяет регулировать степень нажатия, исключает деформации.

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