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Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34
1 210 ₽
Струбцины
    Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34
    Арт. О00000027497
    Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34
    Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34
      Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34
      Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34

      Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027497

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струбцина трубная СТ-34 ЗУБР 32305-34, предназначена для надежного фиксирования деталей и заготовок. Корпус и подвижная планка изготовлены из высококачественного материала. Сменные губки изготовлены из специальной стали. Закалены и отшлифованы. На рабочую поверхность губок нанесено рифление, гарантирующее точность и безопасность крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков обеспечивает возможность выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтально плоскости и фиксировать его в необходимом положении при помощи зажимных винтов.