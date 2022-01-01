Cтрубцина трубная Зубр 32305-34 СТ-34

Струбцина трубная СТ-34 ЗУБР 32305-34, предназначена для надежного фиксирования деталей и заготовок. Корпус и подвижная планка изготовлены из высококачественного материала. Сменные губки изготовлены из специальной стали. Закалены и отшлифованы. На рабочую поверхность губок нанесено рифление, гарантирующее точность и безопасность крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков обеспечивает возможность выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтально плоскости и фиксировать его в необходимом положении при помощи зажимных винтов.