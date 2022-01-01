Тиски – это фиксирующее механическое оборудование, которое используется при ручной, машинной обработке изделий, заготовок. Применяется в случае необходимости жесткой фиксации детали. Устройство обеспечивает безопасность и стабильность проведения работ. Освобождает руки, защищает их от травм.

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