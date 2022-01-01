Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм

Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-043 - приспособление для фиксации обрабатываемой детали на сверлильном или фрезерном станке. Материал изготовления - чугун. Плавное перемещение подвижной губки осуществляется поворотом шарнирной рукояти. В основании предусмотрены посадочные пазы - для надежного крепления тисков к станку. В качестве материала винта выступает углеродистая конструкционная сталь.

Преимущества