Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
3 200 ₽
Станочные тиски
    Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
    Арт. О00000012168
    Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
    Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
      Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
      Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм

      Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм

      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012168

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Все характеристики
      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-043 - приспособление для фиксации обрабатываемой детали на сверлильном или фрезерном станке. Материал изготовления - чугун. Плавное перемещение подвижной губки осуществляется поворотом шарнирной рукояти. В основании предусмотрены посадочные пазы - для надежного крепления тисков к станку. В качестве материала винта выступает углеродистая конструкционная сталь.

        Преимущества

        • Надежная фиксация деталей
        • Предусмотрены съемные губки для возможности замены в случае их износа
        • Крепление на столе станка с помощью 4-х болтов
        • Изготовлены из ковкого чугуна с затягивающим винтом из углеродистой конструкционной стали