Тиски станочные Кобальт 246-050

Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали. Применяются в качестве дополнительного оборудования станка при выполнении сверлильных и фрезеровальных операций. Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов. Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки. Конструкция губок - съемная.

Преимущества

Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали

Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов

Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки

Конструкция губок - съемная



