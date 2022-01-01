Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски станочные Кобальт 246-050
3 350 ₽
Станочные тиски
    Тиски станочные Кобальт 246-050
    Арт. О00000012169
    Тиски станочные Кобальт 246-050
    Тиски станочные Кобальт 246-050
      Тиски станочные Кобальт 246-050
      Тиски станочные Кобальт 246-050

      Тиски станочные Кобальт 246-050

      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012169

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		125
      Все характеристики
      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали. Применяются в качестве дополнительного оборудования станка при выполнении сверлильных и фрезеровальных операций. Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов. Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки. Конструкция губок - съемная.

        Преимущества

        • Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали
        • Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов
        • Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки
        • Конструкция губок - съемная