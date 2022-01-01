Тиски станочные Кобальт 246-050
Арт. О00000012169
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Наличие наковальни
|Нет
|
Рабочий ход, мм
|125
- Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали. Применяются в качестве дополнительного оборудования станка при выполнении сверлильных и фрезеровальных операций. Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов. Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки. Конструкция губок - съемная.
Преимущества
- Станочные тиски КОБАЛЬТ 246-050 изготавливаются из прочного чугуна и конструкционной стали
- Легкость установки обусловлена наличием 4 пазов
- Зажим деталей осуществляется поворотом шарнирной ручки
- Конструкция губок - съемная