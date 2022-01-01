Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски

Столярные тиски

Найдено: 11 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить столярные тиски в городе Ярославль по цене от 1548 до 13200 рублей. В наличии более 11 наименований. Столярные тиски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Тиски Sturm 1075-04-75 (75 мм)
2 910 ₽
Тиски Sturm 1075-04-75 (75 мм)
Тиски Sturm 1075-04-125 (125 мм)
5 240 ₽
Тиски Sturm 1075-04-125 (125 мм)
Тиски Jet Мастерская WI63304
19 250 ₽
Тиски Jet Мастерская WI63304
Столярные тиски Triton SJA100E TR281928
13 200 ₽
Столярные тиски Triton SJA100E TR281928
Тиски Политех (125 мм)
4 110 ₽
Тиски Политех (125 мм)
Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
22 000 ₽
Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
20 900 ₽
Тиски Wilton Utility HD 648UHD (200 мм)
Тиски Кобальт 245-992
12 060 ₽
Тиски Кобальт 245-992
Тиски Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
3 200 ₽
Тиски Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
Тиски MIRAX 100 мм 32471-10
3 710 ₽
Тиски MIRAX 100 мм 32471-10
Тиски Россия 18665 125
7 890 ₽
Тиски Россия 18665 125
Тиски Дело Техники ТССН-63-С 391563
4 490 ₽
Тиски Дело Техники ТССН-63-С 391563
Тиски Кобальт 248-993
12 390 ₽
Тиски Кобальт 248-993
Тиски Зубр МАСТЕР 32485 (для точных работ, 60 мм)
1 790 ₽
Тиски Зубр МАСТЕР 32485 (для точных работ, 60 мм)
Тиски Зубр МАСТЕР 32480
2 990 ₽
Тиски Зубр МАСТЕР 32480
Тиски Зубр ЭКСПЕРТ 32602-80
2 790 ₽
Тиски Зубр ЭКСПЕРТ 32602-80
Тиски РемоКолор 44-4-212
4 240 ₽
Тиски РемоКолор 44-4-212
Тиски Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
5 200 ₽
Тиски Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
Тиски Berger BG 1337 "ФРЕЙР", 125 мм
7 750 ₽
Тиски Berger BG 1337 "ФРЕЙР", 125 мм
Тиски Berger BG 1339 "БОР", 200 мм
16 890 ₽
Тиски Berger BG 1339 "БОР", 200 мм
Тиски Berger Тohap 150мм BG1338
11 830 ₽
Тиски Berger Тohap 150мм BG1338
Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
540 ₽
Тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
Столярные тиски STANLEY 183069 (76 мм)
3 370 ₽
Столярные тиски STANLEY 183069 (76 мм)
Тиски Stayer СТАНДАРТ 3262-2
3 760 ₽
Тиски Stayer СТАНДАРТ 3262-2
Тиски STARTUL MASTER ST9450-150, 150 мм
5 670 ₽
Тиски STARTUL MASTER ST9450-150, 150 мм
Тиски Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
12 300 ₽
Тиски Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
Тиски Sturm 1075-01-200 (200 мм)
9 670 ₽
Тиски Sturm 1075-01-200 (200 мм)
Тиски Sturm 1075-01-150 (150 мм)
7 490 ₽
Тиски Sturm 1075-01-150 (150 мм)
Тиски Sturm 1075-04-100 (100 мм)
3 730 ₽
Тиски Sturm 1075-04-100 (100 мм)
Тиски Jet Механик WI21800
12 200 ₽
Тиски Jet Механик WI21800
Тиски Jet Механик WI21400
7 900 ₽
Тиски Jet Механик WI21400
Тиски Jet Мастерская WI63302
12 100 ₽
Тиски Jet Мастерская WI63302
Тиски Sparta 186255 125 мм
2 970 ₽
Тиски Sparta 186255 125 мм
Тиски Sparta 186235 (100 мм)
4 390 ₽
Тиски Sparta 186235 (100 мм)
Столярные тиски TRITON SuperJaws SJA200 TR206187
9 180 ₽
Столярные тиски TRITON SuperJaws SJA200 TR206187
Тиски Jonnesway, 8" (сталь), C-A12
22 130 ₽
Тиски Jonnesway, 8" (сталь), C-A12
Тиски OMBRA, 100 мм, A90044
7 990 ₽
Тиски OMBRA, 100 мм, A90044
Столярные тиски Wilton WWV/150
2 300 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/150
Столярные тиски Wilton WWV/175
3 300 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/175
Столярные тиски Wilton WWV/EC-175
3 100 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/EC-175
Столярные тиски Wilton WWV/P-6
2 500 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/P-6
Столярные тиски Wilton WWV/D/Q/7
7 900 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/D/Q/7
Столярные тиски Wilton WWV/R-9
9 800 ₽
Столярные тиски Wilton WWV/R-9
Тиски Политех (150 мм)
7 200 ₽
Тиски Политех (150 мм)
Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
11 889 ₽
Тиски Wilton Utility HD 656UHD 28815EU (165 мм)
Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
6 600 ₽
Тиски Wilton Utility 674U (115 мм)
Столярные тиски TOPEX 07A310
1 548 ₽
Столярные тиски TOPEX 07A310
Столярные тиски WILTON WWV/150
2 500 ₽
Столярные тиски WILTON WWV/150
Тиски Кобальт 246-012
6 651 ₽
Тиски Кобальт 246-012