Тиски Stanley 183069 (76 мм)
Арт. X13191821126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Нет
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Рабочий ход, мм
|75
- Универсальные тиски для моделирования STANLEY 1-83-069 - это вспомогательный инструмент для проведения ремонтных или восстановительных работ. Для удобства использования предусмотрено специальное крепление - для установки инструмента на большинстве рабочих поверхностей. Тиски легко регулируются и фиксируются в любом положении. Губки обеспечивают плотный прижим и надежную фиксацию деталей.
Преимущества
- Тиски универсальные для моделирования
- Регулируются и фиксируются в любом положении
- Встроенный винтовой зажим для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей
- Съемные накладки на губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений
- Ярко-желтая окраска с защитой от коррозии
- Фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали