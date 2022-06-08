Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски Stanley 183069 (76 мм)
4.4
7
3 370 ₽
Столярные тиски
    Тиски Stanley 183069 (76 мм)
    Арт. X13191821126
    4.4
    7
    Тиски Stanley 183069 (76 мм)
    Тиски Stanley 183069 (76 мм)
    Тиски Stanley 183069 (76 мм)
      Тиски Stanley 183069 (76 мм)
      Тиски Stanley 183069 (76 мм)
      Тиски Stanley 183069 (76 мм)

      Тиски Stanley 183069 (76 мм)

      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13191821126
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		75
      Все характеристики
      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные тиски для моделирования STANLEY 1-83-069 - это вспомогательный инструмент для проведения ремонтных или восстановительных работ. Для удобства использования предусмотрено специальное крепление - для установки инструмента на большинстве рабочих поверхностей. Тиски легко регулируются и фиксируются в любом положении. Губки обеспечивают плотный прижим и надежную фиксацию деталей. 

        Преимущества

        • Тиски универсальные для моделирования
        • Регулируются и фиксируются в любом положении
        • Встроенный винтовой зажим для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей
        • Съемные накладки на губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений
        • Ярко-желтая окраска с защитой от коррозии
        • Фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали