Тиски Stanley 183069 (76 мм)

Преимущества

Тиски универсальные для моделирования

Регулируются и фиксируются в любом положении

Встроенный винтовой зажим для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей

Съемные накладки на губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений

Ярко-желтая окраска с защитой от коррозии

Фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали

Универсальные тиски для моделирования STANLEY 1-83-069 - это вспомогательный инструмент для проведения ремонтных или восстановительных работ. Для удобства использования предусмотрено специальное крепление - для установки инструмента на большинстве рабочих поверхностей. Тиски легко регулируются и фиксируются в любом положении. Губки обеспечивают плотный прижим и надежную фиксацию деталей.