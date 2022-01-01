Щетка ручная – это инструмент, который удобен для того, чтобы стряхнуть с рабочего места стружку, абразивную пыль или другой мелкий мусор. Также есть губки для шлифования.

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