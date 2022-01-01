Плоскогубцы применяются для монтажных и слесарных работ. С их помощью удерживаются заготовки, осуществляется скручивание проволоки, сгибание металлических листов. Безопасны в эксплуатации, имеют надежно изолированные ручки. Для работы с трубами предназначены переставные плоскогубцы.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плоскогубцы в городе Ярославль по цене от 200 до 4470 рублей. В наличии более 162 наименований. Плоскогубцы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.