Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
Арт. О00000025519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
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- Плоскогубцы NICKEL 160 мм MATRIX 16902 используются при монтажных и ремонтных работах. Никелевое покрытие предотвращает появление коррозии и увеличивает рабочий ресурс инструмента. Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в ладони, их форма способствует удобному удержанию плоскогубцев во время эксплуатации.
Преимущества
- Износостойкость
- Двухкомпонентные рукоятки
- Рабочие кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc