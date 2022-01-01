Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм

Преимущества

Износостойкость

Двухкомпонентные рукоятки

Рабочие кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc

Плоскогубцы NICKEL 160 мм MATRIX 16902 используются при монтажных и ремонтных работах. Никелевое покрытие предотвращает появление коррозии и увеличивает рабочий ресурс инструмента. Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в ладони, их форма способствует удобному удержанию плоскогубцев во время эксплуатации.