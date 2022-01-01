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Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
510 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
    Арт. О00000025519
    Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
    Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
    Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
    Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм

      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025519

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы NICKEL 160 мм MATRIX 16902 используются при монтажных и ремонтных работах. Никелевое покрытие предотвращает появление коррозии и увеличивает рабочий ресурс инструмента. Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в ладони, их форма способствует удобному удержанию плоскогубцев во время эксплуатации.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Двухкомпонентные рукоятки
        • Рабочие кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc