Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
Арт. О00000006420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|углеродистая сталь
С этим товаром смотрят
- Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/7 (180 мм) - удобный инструмент, предназначенный для широкого спектра монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Лезвия никелированные, рукоятки из двухкомпонентного материала и не скользят в руках
- Эргономичная конструкция обеспечивает надежный захват деталей