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Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
    Арт. О00000006420
    5.0
    2
    Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
    Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
      Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7
      Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7

      Плоскогубцы Вихрь (180 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки) 73/6/3/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/7 (180 мм) - удобный инструмент, предназначенный для широкого спектра монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Лезвия никелированные, рукоятки из двухкомпонентного материала и не скользят в руках
        • Эргономичная конструкция обеспечивает надежный захват деталей