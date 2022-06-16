Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
Арт. О00000006419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/6, 160 мм - удобный инструмент, предназначенный для широкого спектра слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Лезвия никелированные, рукоятки из двухкомпонентного материала и не скользят в руках
- Эргономичная конструкция обеспечивает надежный захват деталей