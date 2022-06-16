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Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
5.0
2
390 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
    Арт. О00000006419
    5.0
    2
    Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
    Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
      Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6
      Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6

      Плоскогубцы Вихрь (160 мм., никелированные, двухкомпонентные рукоятки)73/6/3/6

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006419
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы Вихрь 73/6/3/6, 160 мм - удобный инструмент, предназначенный для широкого спектра слесарно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Лезвия никелированные, рукоятки из двухкомпонентного материала и не скользят в руках
        • Эргономичная конструкция обеспечивает надежный захват деталей