Съемники используются для оперативного разъединения деталей. Выпускаются как для конкретных деталей, так и универсальные варианты. Вы можете выбрать устройства и наборы инструментов, отвечающие вашим потребностям. Представлены изделия из стали, хром-ванадиевой стали или хром-ванадия. Изделия отличаются диаметром вала и конструкцией.

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