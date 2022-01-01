Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
Арт. jonnesway_4498
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Длина, мм
|230
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009 используются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает его эффективность в работе и долгий срок службы.
Преимущества
- Щипцы имеют эргономичные ПВХ чехлы рукояток с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе
- Снабжены возвратной пружиной
- Эффективность работы
- Небольшой вес
- Простота эксплуатации
- Размер 9"
- Диаметр наконечника 2.3 мм