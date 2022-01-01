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Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
    Арт. jonnesway_4498
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
    Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009
      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009

      Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4498

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		230
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009 используются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает его эффективность в работе и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Щипцы имеют эргономичные ПВХ чехлы рукояток с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе
        • Снабжены возвратной пружиной
        • Эффективность работы 
        • Небольшой вес 
        • Простота эксплуатации
        • Размер 9"
        • Диаметр наконечника 2.3 мм