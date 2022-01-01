Преимущества

Щипцы имеют эргономичные ПВХ чехлы рукояток с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе

Снабжены возвратной пружиной

Эффективность работы

Небольшой вес

Простота эксплуатации

Размер 9"

Диаметр наконечника 2.3 мм

Щипцы для стопорных колец прямые разжим 9" Jonnesway AG010009 используются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает его эффективность в работе и долгий срок службы.