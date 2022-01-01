Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
Арт. jonnesway_4490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для демонтажа стопорных колец. Группа специального шарнирно-губцевого инструмента, применяемого для производства работ, связанных с демонтажем и установкой стопорных колец. Щипцы компактные и лёгкие, поэтому их легко хранить.
Преимущества
- Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, что делает их прочными и долговечными
- Снабжены возвратной пружиной
- ПВХ чехлы рукояток
- Наконечник 1.8 мм