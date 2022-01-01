Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002

Преимущества

Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, что делает их прочными и долговечными

Снабжены возвратной пружиной

ПВХ чехлы рукояток

Наконечник 1.8 мм



Щипцы для демонтажа стопорных колец. Группа специального шарнирно-губцевого инструмента, применяемого для производства работ, связанных с демонтажем и установкой стопорных колец. Щипцы компактные и лёгкие, поэтому их легко хранить.