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Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Арт. jonnesway_4490
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002

      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 7" Jonnesway AG010002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4490

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для демонтажа стопорных колец. Группа специального шарнирно-губцевого инструмента, применяемого для производства работ, связанных с демонтажем и установкой стопорных колец. Щипцы компактные и лёгкие, поэтому их легко хранить.

        Преимущества

        • Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, что делает их прочными и долговечными
        • Снабжены возвратной пружиной
        • ПВХ чехлы рукояток
        • Наконечник 1.8 мм