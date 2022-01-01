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Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
    Арт. jonnesway_4496
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
    Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008

      Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4496

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008 применяются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент обеспечивает комфортную работу благодаря небольшому весу и компактным размерам. 

        Преимущества

        • Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, защищены от коррозии
        • Долгий срок службы
        • Снабжены возвратной пружиной
        • Снабжены ПВХ чехлами рукояток 
        • Диаметр наконечника 1.8 мм
        • Размер 7"