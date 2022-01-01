Преимущества

Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, защищены от коррозии

Долгий срок службы

Снабжены возвратной пружиной

Снабжены ПВХ чехлами рукояток

Диаметр наконечника 1.8 мм

Размер 7"

Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008 применяются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент обеспечивает комфортную работу благодаря небольшому весу и компактным размерам.