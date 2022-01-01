Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008
Арт. jonnesway_4496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец, разжим прямой 7" Jonnesway AG010008 применяются для монтажа и демонтажа внешних стопорных колец. Инструмент обеспечивает комфортную работу благодаря небольшому весу и компактным размерам.
Преимущества
- Щипцы изготовлены из хромованадиевой стали, защищены от коррозии
- Долгий срок службы
- Снабжены возвратной пружиной
- Снабжены ПВХ чехлами рукояток
- Диаметр наконечника 1.8 мм
- Размер 7"