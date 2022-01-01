Преимущества

Небольшой вес

Снабжены возвратной пружиной

ПВХ чехлы рукояток

Простота эксплуатации

Эффективность работы

Диаметр наконечника 2.3 мм

Размер 9"

Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012 применяются для монтажа внешних стопорных колец. Благодаря удобным ручкам щипцов, инструмент удобно держать в руках и он не выскользнет во время работы. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его более прочным и долговечным.