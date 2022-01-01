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Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
    Арт. jonnesway_4500
    Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
    Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
    Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
      Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
      Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
      Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012

      Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4500

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		230
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012 применяются для монтажа внешних стопорных колец. Благодаря удобным ручкам щипцов, инструмент удобно держать в руках и он не выскользнет во время работы. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его более прочным и долговечным.

        Преимущества

        • Небольшой вес 
        • Снабжены возвратной пружиной 
        • ПВХ чехлы рукояток 
        • Простота эксплуатации
        • Эффективность работы
        • Диаметр наконечника 2.3 мм
        • Размер 9"