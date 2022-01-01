Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012
Арт. jonnesway_4500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|230
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец изогнутые разжим Jonnesway, 9", AG010012 применяются для монтажа внешних стопорных колец. Благодаря удобным ручкам щипцов, инструмент удобно держать в руках и он не выскользнет во время работы. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его более прочным и долговечным.
Преимущества
- Небольшой вес
- Снабжены возвратной пружиной
- ПВХ чехлы рукояток
- Простота эксплуатации
- Эффективность работы
- Диаметр наконечника 2.3 мм
- Размер 9"