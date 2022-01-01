Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003

Преимущества

Компактность

Эффективность работы

Небольшой вес

Простота эксплуатации

Диаметр наконечника 2.3 мм

Размер 9"

Прямые щипцы для стопорных колец Jonnesway, сжим 9, AG010003 могут быть использованы при демонтаже и монтаже внутренних стопорных колец. Прочный инструмент для качественных ремонтных работ. Инструмент имеет эргономичную пластиковую рукоятку с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из износостойкого материала, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.