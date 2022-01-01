Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
Арт. jonnesway_4491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|230
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Прямые щипцы для стопорных колец Jonnesway, сжим 9, AG010003 могут быть использованы при демонтаже и монтаже внутренних стопорных колец. Прочный инструмент для качественных ремонтных работ. Инструмент имеет эргономичную пластиковую рукоятку с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из износостойкого материала, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.
Преимущества
- Компактность
- Эффективность работы
- Небольшой вес
- Простота эксплуатации
- Диаметр наконечника 2.3 мм
- Размер 9"