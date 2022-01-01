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Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
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Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
    Арт. jonnesway_4491
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
    Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003
      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003

      Щипцы для стопорных колец прямой сжим 9" Jonnesway AG010003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4491

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		230
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прямые щипцы для стопорных колец Jonnesway, сжим 9, AG010003 могут быть использованы при демонтаже и монтаже внутренних стопорных колец. Прочный инструмент для качественных ремонтных работ. Инструмент имеет эргономичную пластиковую рукоятку с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из износостойкого материала, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.

        Преимущества 

        • Компактность
        • Эффективность работы
        • Небольшой вес
        • Простота эксплуатации
        • Диаметр наконечника 2.3 мм
        • Размер 9"