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Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Арт. Х13025359
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
    Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266

      Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13025359

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		260
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный комплект щипцов Jonnesway P266 используются для работы со стопорными кольцами. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и увеличивают комфорт во время работы. Вес: 0.233 кг.

        Преимущества

        • Размер захвата составляет от 6 до 60 мм
        • Прорезиненные рукоятки универсального комплекта щипцов Jonnesway P266 обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание щипцов