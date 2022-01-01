Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266
Арт. Х13025359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|260
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Универсальный комплект щипцов Jonnesway P266 используются для работы со стопорными кольцами. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и увеличивают комфорт во время работы. Вес: 0.233 кг.
Преимущества
- Размер захвата составляет от 6 до 60 мм
- Прорезиненные рукоятки универсального комплекта щипцов Jonnesway P266 обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание щипцов