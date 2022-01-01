Универсальный комплект щипцов для стопорных колец Jonnesway P266

Преимущества

Размер захвата составляет от 6 до 60 мм

Прорезиненные рукоятки универсального комплекта щипцов Jonnesway P266 обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание щипцов

Универсальный комплект щипцов Jonnesway P266 используются для работы со стопорными кольцами. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и увеличивают комфорт во время работы. Вес: 0.233 кг.