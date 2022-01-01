Преимущества

Благодаря ПВХ чехлам рукояток щипцы удобно держать в руке

Изготовлены из хромованадиевой стали, что предотвращает появление коррозии

Долгий срок службы

Снабжены возвратной пружиной

Диаметр наконечника 1.8 мм

Размер 7"

Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005 используются для установки и снятия внутренних стопорных колец.