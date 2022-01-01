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Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
    Арт. jonnesway_4493
    Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
    Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
    Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
      Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
      Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005
      Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005

      Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4493

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец, сжим загнутый 7" Jonnesway AG010005 используются для установки и снятия внутренних стопорных колец. 

        Преимущества

        • Благодаря ПВХ чехлам рукояток щипцы удобно держать в руке
        • Изготовлены из хромованадиевой стали, что предотвращает появление коррозии
        • Долгий срок службы
        • Снабжены возвратной пружиной
        • Диаметр наконечника 1.8 мм
        • Размер 7"