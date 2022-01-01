Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
Арт. jonnesway_4499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011 предназначены для демонтажа и установки внешних стопорных колец.
Преимущества
- Компактность загнутых щипцов для стопорных колец
- Эффективность работы
- Небольшой вес
- Простота эксплуатации
- Изготовлены из хромованадиевой стали, защита от коррозии и долгий срок службы
- Снабжены возвратной пружиной
- ПВХ чехлы рукояток
- Диаметр наконечника 1.8 мм
- Размер 7"