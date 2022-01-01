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Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
    Арт. jonnesway_4499
    Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
    Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
    Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
      Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
      Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011
      Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011

      Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4499

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway  AG010011 предназначены для демонтажа и установки внешних стопорных колец.

        Преимущества

        • Компактность загнутых щипцов для стопорных колец
        • Эффективность работы 
        • Небольшой вес 
        • Простота эксплуатации
        • Изготовлены из хромованадиевой стали, защита от коррозии и долгий срок службы
        • Снабжены возвратной пружиной
        • ПВХ чехлы рукояток
        • Диаметр наконечника 1.8 мм
        • Размер 7"