Преимущества

Компактность загнутых щипцов для стопорных колец

Эффективность работы

Небольшой вес

Простота эксплуатации

Изготовлены из хромованадиевой стали, защита от коррозии и долгий срок службы

Снабжены возвратной пружиной

ПВХ чехлы рукояток

Диаметр наконечника 1.8 мм

Размер 7"

Щипцы для стопорных колец, разжим загнутый 7", Jonnesway AG010011 предназначены для демонтажа и установки внешних стопорных колец.