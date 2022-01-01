Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
Арт. jonnesway_4492
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|216
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм предназначаются для различных ремонтных работ при монтаже и демонтаже внутренних стопорных колец. Инструмент имеет прямой сжим. Имеет эргономичные пластиковые рукоятки с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из хромованадиевой стали, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.
Преимущества
- Для обслуживания крепежных элементов с отверстиями 1.5 - 1.7 мм в труднодоступных местах
- Размер 8-1/2"
- Эффективность работы
- Небольшой вес
- Наличие прямого сжима
- Простота эксплуатации
- Снабжены возвратной пружиной
- Для обслуживания крепежных элементов с отверстиями 1.5 - 1.7 мм в труднодоступных местах