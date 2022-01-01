Преимущества

Для обслуживания крепежных элементов с отверстиями 1.5 - 1.7 мм в труднодоступных местах



Размер 8-1/2"

Эффективность работы

Небольшой вес

Наличие прямого сжима

Простота эксплуатации

Снабжены возвратной пружиной



Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм предназначаются для различных ремонтных работ при монтаже и демонтаже внутренних стопорных колец. Инструмент имеет прямой сжим. Имеет эргономичные пластиковые рукоятки с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из хромованадиевой стали, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.