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Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
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Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
    Арт. jonnesway_4492
    Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
    Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
    Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
      Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
      Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм
      Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм

      Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4492

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		216
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец с удлиненными губками Jonnesway P9508A, 216 мм предназначаются для различных ремонтных работ при монтаже и демонтаже внутренних стопорных колец. Инструмент имеет прямой сжим. Имеет эргономичные пластиковые рукоятки с противоскользящим покрытием, что обеспечивает удобство в работе. Рабочая область щипцов изготовлена из хромованадиевой стали, благодаря чему повышается качество работы и увеличивается срок службы самого инструмента.

        Преимущества

        • Для обслуживания крепежных элементов с отверстиями 1.5 - 1.7 мм в труднодоступных местах
        • Размер 8-1/2"
        • Эффективность работы
        • Небольшой вес
        • Наличие прямого сжима
        • Простота эксплуатации
        • Снабжены возвратной пружиной