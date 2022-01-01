Отвертка – простой ручной инструмент, необходимый для работы с винтами, шурупами и другими метизами. Варьируются по типу головки (плоский шлиц, крест и т.д.), ее длине и размерам. Изделия, представленные в ассортименте, устойчивы к механическим нагрузкам и снабжены удобными эргономичными рукоятками.

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