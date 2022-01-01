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Ручной инструмент

Отвертки

Найдено: 422 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить отвертки в городе Ярославль по цене от 1 до 7810 рублей. В наличии более 422 наименований. Отвертки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Инструменты Jonnesway S04H52460S (отвертка, вороток, биты, головки)
11 430 ₽
Инструменты Jonnesway S04H52460S (отвертка, вороток, биты, головки)
Инструменты Ombra OMT75S (отвертки, головки)
11 010 ₽
Инструменты Ombra OMT75S (отвертки, головки)
Инструменты Stels 14100 (отвертка, биты, головки, трещотка)
2 960 ₽
Инструменты Stels 14100 (отвертка, биты, головки, трещотка)
Отвертка шлицевая STURM 1040-01-SL6-200, с магнитом
180 ₽
Отвертка шлицевая STURM 1040-01-SL6-200, с магнитом
Отвертка шлицевая STANLEY Cushion grip 064919, тип: sl
350 ₽
Отвертка шлицевая STANLEY Cushion grip 064919, тип: sl
Отвертка STANLEY Cushion grip 064916, тип шлица: sl
250 ₽
Отвертка STANLEY Cushion grip 064916, тип шлица: sl
Отвертка MATRIX Anti-Slip 12254, тип шлица: ph
108 ₽
Отвертка MATRIX Anti-Slip 12254, тип шлица: ph
Отвертка MATRIX Anti-Slip 12244, тип шлица: ph
90 ₽
Отвертка MATRIX Anti-Slip 12244, тип шлица: ph
Набор отверток STANLEY FATMAX 065441, сталь
3 340 ₽
Набор отверток STANLEY FATMAX 065441, сталь
Набор отверток STANLEY 065009, двухкомпонентная сталь
1 700 ₽
Набор отверток STANLEY 065009, двухкомпонентная сталь
Отвертка битами Stanley 0-63-022, TORX
2 380 ₽
Отвертка битами Stanley 0-63-022, TORX
Инструменты Berger BG128-1214 (отвертка, биты, головки, ключи)
17 745 ₽
Инструменты Berger BG128-1214 (отвертка, биты, головки, ключи)
Инструменты Berger BG094-1214 (отвертка, вороток, биты, головки)
8 650 ₽
Инструменты Berger BG094-1214 (отвертка, вороток, биты, головки)
Инструменты Ombra OMT88S (отвертки, головки)
11 780 ₽
Инструменты Ombra OMT88S (отвертки, головки)
Инструменты Autovirazh AV-212082 (отвертки, биты, головки)
5 650 ₽
Инструменты Autovirazh AV-212082 (отвертки, биты, головки)
Отвертка с битами Кобальт 245-473, TORX
760 ₽
Отвертка с битами Кобальт 245-473, TORX
Инструменты Berger BG100-3814 (отвертки, биты, головки, ключи)
12 560 ₽
Инструменты Berger BG100-3814 (отвертки, биты, головки, ключи)
Набор отверток диэлектрических Knipex KN-002012V0
6 740 ₽
Набор отверток диэлектрических Knipex KN-002012V0
Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-1113 61950
4 161 ₽
Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-1113 61950
Инструменты Stels 14108 (отвертка, вороток, биты, головки, ключи)
10 330 ₽
Инструменты Stels 14108 (отвертка, вороток, биты, головки, ключи)
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
1 059 ₽
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
Набор отверток КВТ Профи НИО-07 78618
1 435 ₽
Набор отверток КВТ Профи НИО-07 78618
Набор отверток диэлектрических КВТ Профи НИО-09 78620
1 820 ₽
Набор отверток диэлектрических КВТ Профи НИО-09 78620
Набор отверток Berger BG1260
1 995 ₽
Набор отверток Berger BG1260
Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065
1 223 ₽
Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065
Инструменты Сибртех 13514 (отвертка, биты, торцевые головки)
6 120 ₽
Инструменты Сибртех 13514 (отвертка, биты, торцевые головки)
Набор отверток Stanley 065011, с насадками, в упаковке
2 120 ₽
Набор отверток Stanley 065011, с насадками, в упаковке
Набор отверток STAYER Hercules 25055-H8, с ящиком
1 500 ₽
Набор отверток STAYER Hercules 25055-H8, с ящиком
Набор отверток Stanley Cushion Grip 065007
1 380 ₽
Набор отверток Stanley Cushion Grip 065007
Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
1 590 ₽
Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
935 ₽
Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
Инструменты DEKO DKMT196 065-0215 (отвертки, биты, головки, ключи)
2 790 ₽
Инструменты DEKO DKMT196 065-0215 (отвертки, биты, головки, ключи)
Набор отверток Berger BG1061
1 232 ₽
Набор отверток Berger BG1061
Набор отверток и бит Stayer 25827 Master Hercules Cr-V сталь, магнитый наконечник
1 490 ₽
Набор отверток и бит Stayer 25827 Master Hercules Cr-V сталь, магнитый наконечник
Инструменты Jonnesway S04H52482S (отвертки, биты, головки, ключи)
10 710 ₽
Инструменты Jonnesway S04H52482S (отвертки, биты, головки, ключи)
Инструменты Jonnesway S04H624101S (отвертка, вороток, биты, головки)
18 010 ₽
Инструменты Jonnesway S04H624101S (отвертка, вороток, биты, головки)
Инструменты Berger BG095-1214 (отвертка, вороток, биты, головки)
12 460 ₽
Инструменты Berger BG095-1214 (отвертка, вороток, биты, головки)
Набор отверток диэлектрических Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147
5 650 ₽
Набор отверток диэлектрических Wera Kraftform Plus 160 I/7 Rack 006147
Отвертка с битами и головками Makita B-36170 (наконечники TX, PH, PZ
2 210 ₽
Отвертка с битами и головками Makita B-36170 (наконечники TX, PH, PZ
Набор отверток Jonnesway D02AP08S, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2,
3 220 ₽
Набор отверток Jonnesway D02AP08S, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2,
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8, намагниченный
1 319 ₽
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8, намагниченный
Набор отверток магнитных Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
2 990 ₽
Набор отверток магнитных Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
Отвертки и биты для дома Deko DKMT65 065-0223, TORX
2 034 ₽
Отвертки и биты для дома Deko DKMT65 065-0223, TORX