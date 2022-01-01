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Наборы отверток

Наборные отвертки с насадками

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборные отвертки с насадками в городе Ярославль по цене от 102 до 2380 рублей. В наличии более 9 наименований. Наборные отвертки с насадками можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструментов со вставками Berger Bg151-1214 с битами
21 950 ₽
Набор инструментов со вставками Berger Bg151-1214 с битами
Инструменты и отверточные принадлежности BERGER BG082-1214
10 860 ₽
Инструменты и отверточные принадлежности BERGER BG082-1214
Отвертка реверсивная КОБАЛЬТ 245-466 с насадками
604 ₽
Отвертка реверсивная КОБАЛЬТ 245-466 с насадками
Инструменты для электромонтажа КВТ НИИ-09, многокомпонентный материал
2 560 ₽
Инструменты для электромонтажа КВТ НИИ-09, многокомпонентный материал
Набор инструментов Kolner KTS 107 с головками с битами
4 980 ₽
Набор инструментов Kolner KTS 107 с головками с битами
Сменные насадки ПРАКТИКА 774-528 для бытовых работ, с битами
640 ₽
Сменные насадки ПРАКТИКА 774-528 для бытовых работ, с битами
Комплект намагниченных отверток Кобальт Ultra Grip 646-652
1 059 ₽
Комплект намагниченных отверток Кобальт Ultra Grip 646-652
Инструменты для электромонтажа КВТ Профи НИО-09 78620 в сумке
1 820 ₽
Инструменты для электромонтажа КВТ Профи НИО-09 78620 в сумке
Набор отверток для строительства Berger BG1062, тип PH / SL
1 570 ₽
Набор отверток для строительства Berger BG1062, тип PH / SL
Отверточный набор для дома Berger BG1068
629 ₽
Отверточный набор для дома Berger BG1068
Ручные инструменты для ремонта Zitrek SAM108 065-0026, с битами
3 890 ₽
Ручные инструменты для ремонта Zitrek SAM108 065-0026, с битами
Отверточный набор STAYER MASTER 2513-H6, тип PH / SL
660 ₽
Отверточный набор STAYER MASTER 2513-H6, тип PH / SL
Комплект сменных насадок для машины ПРАКТИКА 036-520
990 ₽
Комплект сменных насадок для машины ПРАКТИКА 036-520
Трещотка Metabo 626701000 с насадками и головками, размер T30 / HEX6
4 059 ₽
Трещотка Metabo 626701000 с насадками и головками, размер T30 / HEX6
Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов, двухкомпонентный материал
1 232 ₽
Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов, двухкомпонентный материал
Комплект JONNESWAY S04H624101S с битами
18 010 ₽
Комплект JONNESWAY S04H624101S с битами
Набор инструментов Ombra OMT94S с насадками и головками с битами
7 480 ₽
Набор инструментов Ombra OMT94S с насадками и головками с битами
Набор BERGER BG-45SB, тип PH2 / SL5 / PZ4 / T30 / HEX4, с битами
1 559 ₽
Набор BERGER BG-45SB, тип PH2 / SL5 / PZ4 / T30 / HEX4, с битами
Комплект АРСЕНАЛ AUTO 8144610 с отверткой и ключами и битами
18 938 ₽
Комплект АРСЕНАЛ AUTO 8144610 с отверткой и ключами и битами
Набор BRIGADIER 39062, тип PН00 / Т4 / SL2, с битами
200 ₽
Набор BRIGADIER 39062, тип PН00 / Т4 / SL2, с битами
Инструменты для автомобильных работ Ombra OMT101S в чемодане
14 850 ₽
Инструменты для автомобильных работ Ombra OMT101S в чемодане
Набор отверток для электромонтажа КВТ НИО-5505-Т 61941
3 410 ₽
Набор отверток для электромонтажа КВТ НИО-5505-Т 61941
Сменные насадки DEKO BS31, тип SL3 / PH0 / PZ1 / T15 / SQ1, с битами
320 ₽
Сменные насадки DEKO BS31, тип SL3 / PH0 / PZ1 / T15 / SQ1, с битами
Набор инструментов с отверткой и битами АРСЕНАЛ АUTO 8144900
10 745 ₽
Набор инструментов с отверткой и битами АРСЕНАЛ АUTO 8144900